「食安沒有顏色！」何欣純出席聯通管通水 促市府回歸民生落實把關

立委何欣純今日出席「大安大甲溪聯通管通水典禮」，針對在野黨發動凱道反食安大遊行，接受媒體聯訪時表示，食安是攸關國人日常生活的民生議題，絕對不分顏色、更不是政治籌碼；她呼籲台中市政府應先清楚說明過去食安抽驗紀錄，並強調「上街頭無法解決問題，食安議題不該被政治消費」。

立委何欣純說，「強調食安不是政治，食安其實不分、不分顏色，食安是市民、國人的日常生活。」所以那上街頭並不能解決食安的問題，而且我們所有的國人以及台中市市民，還是期待台中市政府，當初對於8年來只抽驗一次中油的油品的這個記錄，應該要清楚的說明，明白交代給國人跟台中市民知道。

何欣純指出，食安不分顏色，食安不是政治，用政治的方式上街頭，並不能徹底的來解決食安的問題，也不能因為這樣子來消費市民的這個食安的權益；因為食安的議題真的不是被消費的，真的是要解決的民生問題。市府現在最重要的是把現在的油品食安問題徹底的根斷，徹底的回復國人的健康，我想這是所有市民跟國人的期待。

她同時對於大安大甲溪聯通管正式通水，強調工程過程中有無數的無名英雄，為了讓台灣不再大旱，為了讓台中這個城市不會因為缺水而限制了它的進步，全力完成全台的珍珠串計劃，不僅是水利工程界韌性用水的大型計劃，同時將讓台中這個城市不管是在民生、農業、產業、經濟能夠大步向前，百業能夠欣欣向榮，生生不息。