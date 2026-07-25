快訊

捲粿粿婚外情判賠百萬又爆閃兵！王子神隱8個月突發文

開獎囉！5-6月統一發票獎號出爐 千萬獎號「38548029」

區間車旅客「躲廁所抽菸」害車廂空調被切斷還誤點！台鐵怒報警

聽新聞
0:00 / 0:00

「食安沒有顏色！」何欣純出席聯通管通水 促市府回歸民生落實把關

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
立委何欣純表示，食安是攸關國人日常生活的民生議題，絕對不分顏色、更不是政治籌碼。記者黃仲裕／攝影
立委何欣純表示，食安是攸關國人日常生活的民生議題，絕對不分顏色、更不是政治籌碼。記者黃仲裕／攝影

立委何欣純今日出席「大安大甲溪聯通管通水典禮」，針對在野黨發動凱道食安大遊行，接受媒體聯訪時表示，食安是攸關國人日常生活的民生議題，絕對不分顏色、更不是政治籌碼；她呼籲台中市政府應先清楚說明過去食安抽驗紀錄，並強調「上街頭無法解決問題，食安議題不該被政治消費」。

立委何欣純說，「強調食安不是政治，食安其實不分、不分顏色，食安是市民、國人的日常生活。」所以那上街頭並不能解決食安的問題，而且我們所有的國人以及台中市市民，還是期待台中市政府，當初對於8年來只抽驗一次中油的油品的這個記錄，應該要清楚的說明，明白交代給國人跟台中市民知道。

何欣純指出，食安不分顏色，食安不是政治，用政治的方式上街頭，並不能徹底的來解決食安的問題，也不能因為這樣子來消費市民的這個食安的權益；因為食安的議題真的不是被消費的，真的是要解決的民生問題。市府現在最重要的是把現在的油品食安問題徹底的根斷，徹底的回復國人的健康，我想這是所有市民跟國人的期待。

她同時對於大安大甲溪聯通管正式通水，強調工程過程中有無數的無名英雄，為了讓台灣不再大旱，為了讓台中這個城市不會因為缺水而限制了它的進步，全力完成全台的珍珠串計劃，不僅是水利工程界韌性用水的大型計劃，同時將讓台中這個城市不管是在民生、農業、產業、經濟能夠大步向前，百業能夠欣欣向榮，生生不息。

何欣純 食安 凱道 致癌沙拉油

延伸閱讀

台中商界大老謝豐享轟市長盧秀燕 商界炸鍋：起底謝是「綠友友」！

中聯油脂致癌油案延燒！台中商會理事長砲轟盧秀燕 副理事長駁斥

影／反毒油今上街 台中藍營議員參選人率學童抗議食安問題

號召明護食安上凱道 蔣萬安嗆：恢復上架油品送賴總統官邸照三餐吃

相關新聞

蔣萬安號召上凱道反毒油 藍議員接恐嚇電話「當眾槍擊2人」

台北市長蔣萬安號召全民今上凱達格蘭大道反毒台，藍營北市議員林杏兒今表示，服務處昨天傍晚接到恐嚇來電，對方稱預感今會有黑衣人拿槍射殺她和蔣萬安，她第一時間聯繫北市警局長林炎田，也強調絕不向暴力低頭，「暴力擋不住人民追求食安的正義」。

酸上凱道「假遊行、真止血」 林俊憲提3看點：印證是藍白合造勢場

中聯毒油案延燒，台北市長蔣萬安號召人民今上凱道抗議中央。民進黨立委林俊憲表示，為挽救國民黨近期節節敗退聲勢，這場以食安之名的假遊行就要開始了。他也提出3點值得關注，強調表定壓軸致詞的是國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌，再度印證這是藍白合的造勢場，根本與食安無關。

致癌油風暴！3波大搜索緊咬供應鏈 中檢「4人核心小組」背景曝光

中聯致癌油風暴延燒近1個月，全台陷食安危機，國民黨今上凱道「反毒台」大遊行，台中地檢署密集發動3波大搜索，將中聯總經理余凌冲聲押獲准，今再聲押泰山前、現任總座，中檢幕後「4人核心小組」緊咬毒油龐大供應鏈，釐清犯罪事實，要守住民眾餐桌安全的最後一道防線。

反毒油今上凱道 李艷秋：若人數不夠多 在野等著被民進黨生吞活剝

中聯油脂檢出致癌物苯駢芘超標釀食安風暴，台北市長蔣萬安號召民眾今天上凱道反毒油，不過民進黨秘書長徐國勇日前在民進黨直播節目「午青LIVE」批「假食安、真造勢」。資深媒體人李艷秋在臉書「李艷秋的新聞夜總會」表示，民進黨已經在拆除7月25日的民怨炸彈了。

725反毒台大遊行今登場 中檢昨第三波搜索聲押泰山前、現任總座

中聯致癌油風暴延燒，台中地檢署趕在國民黨今舉辦「反毒台」大遊行前夕，昨發動第三波搜索，認定前泰山公司總經理沈怡君、現任總經理蔡國樑涉嫌違反食品安全衛生法，且有串滅證之虞，深夜將2人向台中地院聲請羈押禁見，另泰山廠長張騰諭知500萬元交保。

不滿中央解封19批疑慮油 豐原里長率眾突襲卓榮泰陳情遭阻

針對衛生福利部日前宣布原預防性下架的19批相關食用油品可重新上架，引發基層強烈不滿；台中市豐原在地里長、市議員參選人連佳振今日率領多名地方民眾前往石岡壩，向視察安甲聯通管通水的行政院長卓榮泰陳情抗議，喊話中央應以全民健康為最高原則，暫緩19批次油品上架，並公開完整的檢驗資訊與產品流向。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。