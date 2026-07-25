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蔣萬安號召上凱道反毒油 藍議員接恐嚇電話「當眾槍擊2人」

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蔣萬安號召上凱道反毒油 藍議員接恐嚇電話「當眾槍擊2人」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安（右）號召全民今上凱達格蘭大道反毒台，國民黨北市議員林杏兒（中）今表示，服務處昨接到恐嚇來電，稱今當眾槍擊他們兩人。聯合報系資料照
台北市長蔣萬安（右）號召全民今上凱達格蘭大道反毒台，國民黨北市議員林杏兒（中）今表示，服務處昨接到恐嚇來電，稱今當眾槍擊他們兩人。聯合報系資料照

台北市長蔣萬安號召全民今上凱達格蘭大道反毒台，藍營北市議員林杏兒今表示，服務處昨天傍晚接到恐嚇來電，對方稱預感今會有黑衣人拿槍射殺她和蔣萬安，她第一時間聯繫北市警局長林炎田，也強調絕不向暴力低頭，「暴力擋不住人民追求食安的正義」。

林杏兒上午在臉書發文，她接到極其惡劣的不明恐嚇訊息，聲稱要在今晚「725 我是人，我反毒台」的大會現場，當眾槍殺她與蔣萬安。她強調，面對這種公然挑戰民主法治、恐嚇人民代表與市府首長的極端手段，她要光明磊落、大聲地說「我不怕威脅，我們絕不退縮！」

林杏兒譴責暴力，正告極端分子切勿輕舉妄動。她說，今天大家走上街頭，是因為關心下一代的健康，是因為無法忍受致癌毒油與毒蘋果侵蝕台灣人的肚皮，這是最純粹的民意展現，更是憲法賦予人民的言論自由。

林杏兒點名某些不理性的人或極端青鳥，如果不滿意人民對政府的監督，大可用理性論述來回應，竟然想用「槍擊、暴力」來打壓異己、製造恐懼？這種企圖用暴力恫嚇社會的下劣行徑，她給予最嚴厲、最嚴正的譴責。

「警方已全面戒備，今晚安全無虞，大家凱道見」，林杏兒也請關心她與蔣萬安的朋友們放心，她第一時間已將相關事證通報警察局以嚴防，今晚凱道現場已部署最高規格的警力與嚴密安保措施，維護所有鄉親與貴賓的安全。

林杏兒警告圖謀不軌的壞份子，「法網恢恢，你們絕對不會有任何機會！任何暴力挑釁，都將面臨最嚴厲的法律制裁！」愈是黑暗，愈要堅持光明的力量；愈是威脅，愈要展示守護正義的決心。

林杏兒說，她今天會挺直脊樑站在凱道，也邀請所有不願向傲慢政府與暴力恐嚇低頭的鄉親一起站出來，用最堅定的聲音，為台灣的食安與民主大聲疾呼。

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