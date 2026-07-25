酸上凱道「假遊行、真止血」 林俊憲提3看點：印證是藍白合造勢場

中聯毒油案延燒，台北市長蔣萬安號召人民今上凱道抗議中央。民進黨立委林俊憲表示，為挽救國民黨近期節節敗退聲勢，這場以食安之名的假遊行就要開始了。他也提出3點值得關注，強調表定壓軸致詞的是國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌，再度印證這是藍白合的造勢場，根本與食安無關。

林俊憲表示，今天傍晚，這場以食安之名的假遊行、真造勢就要開始了，雖然這齣戲的劇本早已被大家看穿，但從演員卡司到橋段安排，還是有幾個看點值得大家關注。

林俊憲指出，第一，這場活動本質上就是蔣萬安、台中市長盧秀燕的政治止血秀。蔣萬安這段時間，從鼠患到殷瑋答事件不斷失分；盧秀燕則從瘦肉精到非洲豬瘟廚餘事件，食安爭議可說從來沒有少過。如今，兩人好不容易找到一個議題，以為終於抓到浮木，可以趁勢反攻。

林俊憲說，說到底，這次食安事件最大的爭議，仍然是台中市政府自身管理怠惰所造成的問題，蔣萬安和盧秀燕也都清楚這點，只是隨著選舉越來越近，「再不找個議題止血，就只能一路挨打」。所以即使明知道站不住腳，也只能硬著頭皮上車，繼續裝睡到底。

林俊憲指出，其次，表定壓軸致詞安排的正是鄭麗文和黃國昌，再度印證了這就是藍白合的造勢場，根本與食安無關；第三，要恭喜四位「絕食小雞」今天正式殺青。這幾天吹著水冷扇、大熱天蓋著棉被睡覺、滑手機，真的辛苦，演了這麼久，搞不好心中還有點依依不捨。

林俊憲強調，今天真正自主上街的民眾恐怕不多，但為了撐起場面，遊覽車還是會一台接一台的來，呼籲大家沒事不要靠近片場，否則一不小心被拍進畫面，恐怕會從觀眾，變成國民黨大內宣裡的「熱烈民意」。