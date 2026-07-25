致癌油風暴！3波大搜索緊咬供應鏈 中檢「4人核心小組」背景曝光
中聯致癌油風暴延燒近1個月，全台陷食安危機，國民黨今上凱道「反毒台」大遊行，台中地檢署密集發動3波大搜索，將中聯總經理余凌冲聲押獲准，今再聲押泰山前、現任總座，中檢幕後「4人核心小組」緊咬毒油龐大供應鏈，釐清犯罪事實，要守住民眾餐桌安全的最後一道防線。
中聯出產大豆沙拉油被驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，台中地檢署7月2日啟動查緝民生犯罪聯繫平台，3日分案偵辦，由民生犯罪專組主任檢察官洪國朝領軍，執行秘書檢察官康存孝主辦，連日自檢驗報告背後，追出一整條橫跨原料、製程、油槽、品管、出貨與通報的龐大供應鏈。
據了解，檢方擬定毒油追查策略，是將散落於各公司的原料、製程、品管、委外檢驗、進銷存、出貨及通報資料，逐項排成一條可供反覆驗證的時間軸，多次赴中聯履勘、比對資料，卻發現合格、超標報告交錯出現，懷疑業者事前得知異常、事後動作違法。
檢方深追發現，涉案公司、下游流向不斷增加，卷證量暴增，檢察官郭逵、翁嘉隆加入共辦，「4人核心小組」日夜分工處理卷證、法律爭點、擬定訊問策略，分別在7月9日、22日及24日，連3波大搜索中聯、泰山、福壽及福懋油等公司。
其中，帶隊的民生主任檢察官洪國朝曾破史上最大規模的保險詐欺、大量毒品走私，目前還是台中地檢署辦公廳舍擴遷建工程督導小組召集人身兼「工地主任」，中聯案爆發後面對龐雜供應鏈，他穩抓時序、流向與決策者3條主軸。
康存孝由律師轉任檢察官，在民間執業經歷，習慣從不同立場檢視證據強度，去年台中爆發非洲豬瘟案，就和洪國朝從調取防疫資料、追查豬隻流向與販售網絡，一路辦到搜索、聲押及偵結起訴。
郭逵近期破獲「台版紅姐」偷拍案，查扣高達6918部性影像，另在「地面師」不動產抵押詐欺案中，也查出借款總額達1億多元，且他昨才獲法務部調升一審主任檢察官，得知喜訊同時仍正在執行搜索泰山公司任務。
翁嘉隆去年偵破偽酒產銷一條龍集團，其查扣大批假酒原料，也曾偵辦神棍長期性侵5名女信眾，其專業橫跨產銷犯罪至婦幼案件，在中聯案中耐心累積證據、逐層拆解犯罪結構。
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