商標遭盜用「上凱道反毒油」 鬍鬚張要求刪文、網不領情喊：直接告

台北市長蔣萬安號召支持者於7月25日赴凱達格蘭大道參與「反毒油」集會，相關活動近日持續在社群平台發酵。不過，有網友在Threads發布宣傳圖卡時，擅自使用知名連鎖品牌「鬍鬚張」的商標Logo，並寫上「7/25和鬍鬚張一起上凱道 反毒油」等文字，引發網友熱議，也讓鬍鬚張緊急出面澄清。

鬍鬚張官方Threads帳號隨後公開回應，強調該圖卡未經授權擅自使用了鬍鬚張的商標（Logo）與產品圖片，「此舉已嚴重侵害本公司的商標權與著作權，且極易造成社會大眾誤解本公司為該活動之主辦、協辦或贊助方。」鬍鬚張進一步要求發布者，立即移除相關內容，並呼籲停止散布，「若未能配合，本公司將蒐證並保留法律追訴權。」

事件曝光後，不少網友留言支持品牌維護自身權益。「麥當勞都告綠薯條了，建議你們直接告，不然我剛剛也差點以為鬍鬚張要上凱道了」、「不用保留啦，直接告了！」、「建議直接提告 不要讓這些法盲有隨意影響商譽的機會」、「建議用告的，因為這種人沒被告過不知道自己犯法」。