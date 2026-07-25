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疑明知致癌油出包…怕虧損繼續賣消費者 泰山2總座涉食安法「故意犯」

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
示意圖。聯合報系資料照
示意圖。聯合報系資料照

中聯致癌油風暴延燒，國民黨今舉辦「反毒台」大遊行，台中地檢署昨發動第3波搜索，將泰山公司前、後任總經理沈怡君、蔡國樑聲押；據了解，檢方認定2人明知來源中聯油品「出包」，卻基於怕虧損等動機，卻讓致癌油繼續加工、販賣，顯有食安法49條1項「不確定故意」，而非過失。

中檢昨是依食安法第49條第1項有毒或含有害人體健康之物質或異物，及同法第2項食品業者於發現產品有危害衛生安全之虞時未主動通報，聲押沈怡君、蔡國樑。

但有別於前2波搜索中聯公司，檢方還有用食安法第49條第4項「過失犯」第1項行為，可發現關鍵在於，檢方認定泰山前後總經理，是「故意犯」49條第1項有毒或含有害人體健康之物質或異物。

據了解，中聯公司進口黃豆、提煉成油再供給子公司，位處上游生產階段，且研判是生產過程出現苯駢芘超標，並無添加、摻偽必要，因而被認定屬「過失犯。」

但根據檢調查扣對話紀錄、遭檢出苯駢芘超標的7批沙拉油銷售明細等，再勾稽問題油品生產批次所對應銷售成品、銷售時間及流向等。

檢方發現，泰山公司前、後總經理沈怡君、蔡國樑，當下疑明知油品來源已經「出包」，卻出於擔心虧損、僥倖心態等，繼續容任致癌油生產、加工，販賣給消費者，顯然有明知卻不制止，而構成食安法第49條第1項的「不確定故意。」

檢方也認定，沈、蔡有事實足認為有湮滅、偽造證據及勾串共犯、證人之虞，將2人向台中地院聲請羈押禁見。

泰山 食安 中聯油品

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