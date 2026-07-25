【即時短評】上凱道不是為蔣萬安、盧秀燕 是對執政失能發出怒吼

「725反毒油凱道大遊行」今日登場，參與民眾將以最沉痛的怒吼要求政府還給全民一個乾淨、安心的餐桌。面對如此強烈的基層民意，賴政府不是謙卑檢討與深刻道歉，而是急於將民眾的食安訴求硬扣上「選舉造勢」的政治帽子。這種無視民怨、心繫選票的態度，正將台灣的食安治理推向萬劫不復，也為賴政權自掘墳墓。

食安風暴演變至今，把關機制為何徹底失靈？高達上千噸問題油品早已吞入國人腹中，食藥署雖初步指出可能是業者提高黃豆熱損率所致，但真相依然模稜兩可。令人震驚的是，面對全民的焦慮與恐慌，綠營要員展現出的卻是一副高高在上的傲慢姿態。

民進黨發言人吳崢在節目上脫口而出「又不是我逼你吃」的荒謬言論，到中研院長陳建仁「多喝水就能排掉致癌物」的輕佻回應，再到民進黨秘書長徐國勇逕自將毒油責任甩鍋給地方政府，酸嗆「也太敢了吧」。

民進黨團幹事長莊瑞雄也對赴立院號召全民上街頭的台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等進行人身攻擊，莊更酸嘲「蔣像憤怒的公雞」，乃至對在野黨擬提高不肖業者罰則的食安法修法草案極盡諷刺之能事。凡此種種，皆赤裸裸地暴露執政者「解決不了問題，就解決提出問題的人」的冷血邏輯。

食安問題絕非僅是地方縣市的權責，更是國家級的安全防線。若源頭把關失守，地方稽查再勤也只是亡羊補牢。不過，執政黨不僅不急著補牢，反而將精力和心思全數投入政治攻防，試圖用選舉語言遮掩失職。這種卸責，無疑是對受害民眾的二次傷害。

人民上街頭發聲，是憲法賦予的自由，更是對無能政府發出的最後通牒。公道自在人心，真相更在執政黨的良心，民意的怒火絕對會在街頭蔓延。賴政府若繼續黨同伐異的政治算計，對百姓的餐桌危機聽之任之，這場食安毒油風暴，最後轉化為政治的滔天巨浪，賴政府才是始作俑者。