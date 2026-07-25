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反毒油今上凱道 李艷秋：若人數不夠多 在野等著被民進黨生吞活剝

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
圖為昨天台北市長蔣萬安（前排左七）、台中市長盧秀燕（前排右八）、基隆市長謝國樑（前排左六）與立法院國民黨團、民眾黨團在議場前舉行記者會，表達對政府處理食安危機的不滿。記者葉信菉／攝影
圖為昨天台北市長蔣萬安（前排左七）、台中市長盧秀燕（前排右八）、基隆市長謝國樑（前排左六）與立法院國民黨團、民眾黨團在議場前舉行記者會，表達對政府處理食安危機的不滿。記者葉信菉／攝影

中聯油脂檢出致癌物苯駢芘超標釀食安風暴，台北市長蔣萬安號召民眾今天上凱道反毒油，不過民進黨秘書長徐國勇日前在民進黨直播節目「午青LIVE」批「假食安、真造勢」。資深媒體人李艷秋在臉書「李艷秋的新聞夜總會」表示，民進黨已經在拆除7月25日的民怨炸彈了。

徐國勇日前親上火線，指所謂的民怨沸騰，是在野黨危言聳聽製造出來的。李艷秋表示，這句話有3層意思，第一，民進黨知道民怨沸騰是事實。民怨的原因不是政府無能又傲慢，是人民被煽動。為何被煽動？就是無知。「這跟之前他們說人民是無知的邏輯一貫相通」。

李艷秋表示，第二，民進黨已經得知7月25日會有很多人上街，那景象將重創民進黨，所以徐國勇在遊行前先定調為假民怨、被煽動、無腦無知，稀釋食安上街的正當性。這樣就算人數爆表，也只是一群無知的人跟著在野黨亂鬧，中間選民不要被假象影響。

她說，第三，很多人都記得2004年總統大選前，藍營舉辦大遊行，吳淑珍輕蔑嘲諷說到時候還不就是小貓兩三隻，激起藍營鬥志，反而催出百萬群眾參與。徐國勇不記取教訓，仍然在遊行前夕，用「民怨是被製造出來的」羞辱關心食安的民眾，為遊行添柴加火，「這麼離譜的操作，應該是他們震懾於遊行的規模，抹黑是民進黨最熟悉的手段；或者是得權後的傲慢蠻橫，已成為民進黨的基因了」。

國民黨今天將在凱道舉辦「我是人、我反毒台」集會遊行，李艷秋表示，人數夠多，可能會換一個食藥署長當替死鬼；人數不夠多，在野就等著被民進黨生吞活剝。

李艷秋 民進黨 徐國勇 2026九合一選舉

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