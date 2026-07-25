725反毒台大遊行今登場 中檢昨第三波搜索聲押泰山前、現任總座

中聯致癌油風暴延燒，台中地檢署趕在國民黨今舉辦「反毒台」大遊行前夕，昨24日發動第三波搜索，認定前泰山公司總經理沈○君、現任總經理蔡○樑涉嫌違反食安法，且有串滅證之虞，深夜將2人向台中地院聲請羈押禁見。

中檢說。為進一步釐清福壽、福懋及泰山等公司於知悉原料、製程或產品發生異常後之處置情形及相關人員責任，本署於昨（24）日再由主任檢察官洪國朝率同檢察官郭逵、翁嘉隆、賴謝銓、周奕宏指揮。

檢方24日發動第三波搜索，對泰山公司時任總經理沈○君、現任總經理蔡○樑（案發時任副總經理）、法務江○瑜，以及福懋公司品研處經理譚○闓、品管部襄理孫○前等5人執行搜索。

並通知被告即福壽公司倉儲課長李○皇、福懋公司員工謝○蒝、泰山公司廠長張○等3人，及證人即泰山公司員工2人到案說明，同步查扣相關人員之行動電話、雲端資料及其他電子設備等證物；另同步調取各公司原料進口採購契約，以及遭檢出苯駢芘超標之7批沙拉油銷售明細。

檢方說。檢察官綜合研析上開扣案證據，並互核被告及證人之供、證述後，認被告沈○君、蔡○樑、張○等3 人均涉犯食品安全衛生管理法第 49 條第 1 項、第 2 項等罪嫌重大。

其中，被告即泰山公司時任總經理沈○君、現任總經理蔡○樑，有事實足認為有湮滅、偽造證據及勾串共犯、證人之虞，有羈押之原因及必要，經檢察官訊畢向法院聲請羈押禁見；另被告張○諭知具保新臺幣 500 萬元，其餘7 人均諭知請回。

中檢昨24日發動第三波搜索，認定前泰山公司總經理沈○君、現任總經理蔡○樑涉嫌違反食安法，且有串滅證之虞，深夜將2人向台中地院聲請羈押禁見。

記者曾健祐／攝影