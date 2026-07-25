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食安怒吼今上凱道 藍籲人民站出來

聯合報／ 政治中心、地方社會中心／連線報導
台北市長蔣萬安（前排左七）、台中市長盧秀燕（前排右八）、基隆市長謝國樑（前排左六）昨天在立法院與國民黨團、民眾黨團在議場前舉行記者會，表達對政府處理食安危機的不滿。記者葉信菉／攝影
台北市長蔣萬安（前排左七）、台中市長盧秀燕（前排右八）、基隆市長謝國樑（前排左六）昨天在立法院與國民黨團、民眾黨團在議場前舉行記者會，表達對政府處理食安危機的不滿。記者葉信菉／攝影

毒油食安風暴不止，國民黨舉辦的七二五「我是人、我反毒台」集會今天將在凱道登場。台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑昨現身立法院，呼籲民眾上街表達不滿。盧秀燕重話質疑「中央有些人本身就是癌細胞」；蔣萬安則批評，若賴清德總統、行政院長卓榮泰認為油沒問題，「就送官邸照三餐吃」。

國民黨昨日公布凱道集會活動流程與活動主視覺，以人民「握拳」向總統府發出怒吼為設計主軸。文傳會主委陳以信說，呼籲所有關心食安的民眾今穿白色上衣，齊聚凱道，共同為守護食安站出來。

國民黨下達動員令，全台各地黨部動員民眾到場參加。據了解，台北市藍營動員一百輛遊覽車，已全數客滿，桃園出動四十輛車北上聲援，黨部直言報名踴躍，昨還有支持者不斷詢問空位，高雄有廿輛遊覽車揮軍凱道。藍營預估，在蔣萬安號召下，光北市就有一萬五千人到場，加上外縣市支持者，現場至少上看五萬人。

民眾黨則分進合擊，民眾黨主席黃國昌今天下午將會先在行政院前舉行「做不好就換掉、人民不要吃癌油」記者會，要求行政院長卓榮泰立刻下台負起政治責任，隨後會與民眾一同前往凱道抗議，並且上台發言，向無能的執政團隊發出怒吼。

「我是人、我反毒台」集會將在今天下午五時開始，藍營天王包括立法院長韓國瑜、蔣萬安、盧秀燕等人將輪番上場發言，黃國昌與國民黨主席鄭麗文則為壓軸，發出「食安大怒吼」，要求「總統道歉，院長下台」、「沒有真相，不准上架」。

為了號召全民上街，蔣萬安、盧秀燕、謝國樑等昨日前往立法院拜會國民黨團、民眾黨團，與國民黨立委拉起白布條抗議「沒有真相、不准上架」。盧秀燕質疑，中央有些人本身就是癌細胞，中央日前召集各縣市政府衛生局開會，告知問題油品要重新上架，不分藍綠縣市均表反對，中央仍堅持，誰在包庇？誰是門神？

蔣萬安則說，當國人還有疑慮時，政府還沒有調查出真相，就急忙要恢復上架，如果政府真認為安全無虞，那就把這些油品「送去賴清德官邸、送去卓榮泰官邸，你們照著三餐吃。如果你們不吃，憑什麼要老百姓吃？」呼籲民眾今天勇敢站出來。

凱道 盧秀燕 謝國樑 蔣萬安 食安

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