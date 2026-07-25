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蔣萬安為癌油轟中央 綠酸「憤怒雞」
中聯毒油案延燒，民進黨秘書長徐國勇日前說，民怨是被製造出來的。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄說，執政者的責任就是有民怨應盡力去化解，但整個食安問題，國民黨全推給中央，「執政黨反而不會去推給地方政府。」至於台北市長蔣萬安率首長赴立院轟中央，莊酸說，「看起來像一隻憤怒的公雞。」
莊瑞雄說，徐國勇的原句他不清楚，執政者要做到完美執政很困難，有民怨的地方應盡力去化解，目前台灣的政治情勢，過度的政治攻防，各有支持者、意見難免不同，但事情的起因，尤其是針對整個食安，國民黨全部把它推給中央。
莊瑞雄表示，看得出來國民黨是為了今天街頭造勢來動員，但遺憾的是，食安議題卻變成街頭造勢活動的舞台，對於國人食品安全的健康問題，沒有多大的一個實質助益。
莊瑞雄說，民主最可貴的地方是可以選擇上街頭，也可以選擇不上街頭，但從蔣萬安前日的發言到昨天在立法院，看起來就像一隻憤怒的公雞。
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