卓揆：油品合格就能賣

衛福部決策放行十九批預防性下架油品重新上架，地方縣市首長包含台北市、台中市及高雄市等不分藍綠都表達疑慮。行政院長卓榮泰昨表示，油品合格是科學專業議題，只要檢驗合格、符合健康安全標準，就能上市販售。

卓榮泰昨天到高雄出席活動，受訪時強調公共政策都應建立在理性討論基礎上，尤其涉及科學專業的議題，更應依循科學證據辦理，只要油類產品檢驗合格、符合程序，衛福部完成檢驗及複驗後，將確保所有願意上市販售的產品都符合標準。

針對在野黨今天發起「我是人、我反毒台」食安大遊行，卓榮泰說，他比較關心颱風警報，希望不要對國人與農產品有影響；遊行是人民的權利，但也應在合理、理性的方式下進行討論，政府的責任則是在遊行過程中做好各項安全維護工作，期待各界都能回歸理性對話。

衛福部食藥署副署長王德原昨指出，食藥署廿三日邀全台廿二縣市政府說明決策過程，盼地方針對重新上架採一致性作法，部分縣市代表於現場表達「反對」。

泰山、福懋油及福壽，昨下午舉行重訊記者會，決議不再上架預防性下架產品。王德原指出，目前調查小組還在進行相關作業，最快廿七日可對外公布調查結果，至於各縣市政府、食品業者對重新上架不同考量，食藥署尊重地方作法，但仍希望對法規解讀應有一致性，而三家業者採高標準對待自家產品，食藥署予以尊重。