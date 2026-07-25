耗資上億元「食品雲」破功！毒油流向仍得人力追查

致癌油事件延燒，台灣前進陣線批評，耗資上億元的「食品雲」追不到毒油流向，只能靠人力打電話清查；十年前審計部就點出食品雲的重大漏洞，政府卻未依法落實管理。國民黨立委王育敏則批評，食品雲是形同虛設，完全沒有符合時代需要。

台灣基進台北市內湖南港區議員參選人吳欣岱指出，食藥署在二○一五年耗資上億元建置食品雲，號稱以大數據自動預警，此次中聯毒油爆發，政府卻追不到下游流向，派出六十人逐家打電話，才問出三百多家下游業者。

吳欣岱說，審計部過去曾反覆示警食品雲的問題，二○一七年決算報告指出國內市場流通端「追不動也預警不了」；二○二三年揭露全國登錄業者達六十五萬家，納入追溯申報義務的僅一萬多家，覆蓋率只有百分之二，監察院二○二○年也做過調查，政府卻拖了十年都沒補漏洞。

小民參政歐巴桑聯盟台北市中山大同區議員參選人李惠暄指出，食藥署設置消費者查詢網站「非追不可」有四大缺失，包括：一、資料不全、品名對不上；二、檢驗週期形同虛設，能查到的品項逾九成超過二年未更新；三、查不到原料來源與上游；四、個別產品頁未連結預防性下架資訊。一套砸了上億元的系統，關鍵時刻卻查不到、對不上、沒更新、沒示警，這並非技術問題，而是行政怠惰。

食藥署回應，此次派出六十人進行電話確認，是依據「非追不可」系統中的電子申報資料，進一步向下游加工業者確認原料實際使用於哪些產品，兩者分工合作、相輔相成，才能完整掌握受影響範圍。

「非追不可」被質疑網站多年未更新，食藥署澄清，依法建置的「食品追溯追蹤管理資訊系統」，由食品業者自行公開及更新資訊，主要供衛生主管機關辦理產品追查、流向掌握及稽查管理使用，並非對外公開查詢，與「非追不可」系統屬於不同機制，不應混為一談。