反毒台遊行前夕…中聯三大股東 董座道歉

中聯油脂沙拉油致癌物檢驗超標事發近一個月，中聯三大股東泰山、福壽、福懋油終於在昨日現身證交所舉行重訊記者會，泰山董事長劉偉龍、福壽董事長洪堯昆、福懋油董事長吳星澄對造成民眾不安鞠躬致歉，同時也強調，先前自主下架但經檢驗合格的商品，未來不會再上架，中聯董事會也將改組，邀請公正第三方擔任董事。

由於南僑四月即已回報檢驗異常，但中聯直至六月底才回報主管機關，各界都認為中聯與三家企業有隱瞞、蓋牌疑慮，且事發後神隱多日，直至食安大遊行前夕才出面。

吳星澄表示，六月底通報之後，就一直配合中央與地方主管機關調查、約談、提供資料，才在比較合理的時間點說明，避免造成更多社會的不安，與政治因素無關。

中聯在六月品保會議時就知情檢驗異常，卻沒有在第一時間通報，劉偉龍強調，四月初採購的中聯油脂原料，ＳＧＳ第三方檢驗報告是苯駢芘無驗出、完全合規，直到六月中旬泰山同仁於品保會議中聽聞其他公司反映客戶產品疑似檢驗異常，就立即封存產品、停止出貨並再次送驗，但當下無法替其他廠商通報，後續收到報告確認結果異常時，也立即依程序通報主管機關。

檢驗合格 也不重新上架

劉偉龍表示，中聯成立超過卅年，過去比較封閉，未來主張重組中聯董事會，用最嚴格的公司治理標準，邀請公正第三方擔任董事，而中聯在未經主管機關審核同意之前不會復工。四月至六月生產除了七批匡列不合格外，十九批檢驗合格、預防性下架的產品也不會再上架，產品會做廢棄處理。

目前為止，廠商回收的問題油品比率不到一半，但已鄰近中元、中秋節，市場上油品緊缺，廠商不見得願意配合回收，問題油品恐繼續在市場上流通。劉偉龍則坦言，泰山沒有公權力，無法強制收回，只能提供退貨退款管道。

但日前衛福部公布，中聯去年放寬黃豆允收標準，熱損率從百分之零點五提高到百分之五，這究竟是蓄意還是疏失，吳星澄說，中聯油脂是獨立經營團隊，內部經營狀況三家股東都沒有介入。