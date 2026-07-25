反毒台遊行前夕…醫界挺食安 遭質疑護航

台北市長蔣萬安號召民眾今天上街「反毒台」。台灣醫院協會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫學中心協會等多個醫界團體，昨天邀集毒物學、營養學專家召開記者會，並現場品嘗以合格油品烹調的料理，希望降低民眾對油品的恐慌、達到「安民心」效果，卻遭外界質疑是在替政府護航。對此，醫界代表強調，活動早在七月中旬就已開始規畫，舉辦時機純屬巧合。

醫院團體昨舉辦「國人安芯，醫同見證」記者會，與會代表包括台灣醫院協會副秘書長詹德旺、台灣醫學中心協會代表洪芳明、區域醫院協會秘書長劉碧瑤、台灣私立醫療院所協會理事長黃集仁、秘書長吳明彥，及台灣醫務管理學會理事長洪子仁等人。

吳明彥表示，當年連戰擔任行政院長期間，國內爆發口蹄疫疫情，民眾一度不敢食用豬肉，當時專業團體也曾出面向社會說明，希望穩定民心。此次苯駢芘事件自七月一日延燒至今，醫界認為有必要以專業角度向民眾說明，早在七月十五日便開始規畫活動，昨天舉辦記者會僅是時程安排，並非刻意配合特定時機，且民眾陳抗與否，難因一場記者會而被左右。

針對大豆油、苦茶油接連爆出苯駢芘超標，引發民眾憂心，營養師公會全聯會理事長黃孟娟表示，政府已建立預防性下架機制，不合格油品均已下架。她建議民眾應「聰明選油」，避免長期使用單一品牌或單一種類油品，可輪替不同廠牌，以降低暴露風險。

洪子仁則代表醫界提出四項建議，包括建立更即時有效的食品風險通報機制、強化食品供應鏈數位管理與溯源能力、落實跨部門應變機制，以及兼顧食品安全與產業韌性。