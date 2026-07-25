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冷眼集／政府急為反毒台遊行拆彈 食安剩口號

聯合報／ 本報記者林琮恩
行政院長卓榮泰。記者劉學聖／拍攝
行政院長卓榮泰。記者劉學聖／拍攝

台北市長蔣萬安號召民眾今上街「反毒台」，遊行前夕，一向與衛福部互動密切的醫院團體，邀集毒物學專家為政府重新上架預防性下架產品背書，並於現場大啖合格油品烹調的料理，加上中聯三大股東昨大動作致歉等，這一連串的舉動都被解讀在為今天的大遊行「拆彈」。只是，致癌油至今真相不明，政府卻積極在營造「一切如常」的氛圍，只會讓民眾對食安更加不信任。

七二五遊行前夕，自稱「非食安專業」的醫院團體找來毒物學、營養學專家，要民眾不要恐慌，相信政府有良好的把關機制，並呼籲民眾要「聰明選油」；同日，中聯三大股東泰山、福懋油、福壽，案發近一個月後，三位董事長臨時在證交所發布重訊記者會，強調四到六月產品將全數下架，並鞠躬向社會道歉，過程中特別向彰化縣政府、食藥署及衛福部這段期間的辛勞，表達誠摯歉意。此舉彷彿告訴大眾：政府才是受害者，並非消費者。

三業者道歉後，食藥署隨之發布，前天與地方政府召開聯繫會議的結果，新聞稿中僅重述重新上架原則，為單方面表述食藥署立場，並無與地方政府召開會議後的任何結論；爾後，媒體詢問時，食藥署副署長王德原僅表示，當天會議食藥署希望各縣市下架標準應一致，卻有部分地方政府反對，並強調「不便透露是哪個縣市」。此舉儼然讓會議結果的方向走向政治口水。

中聯油脂案延燒三周，不見政府積極查明真相，倒是積極地試圖平息政治風暴，先前還發生行政院會後記者會衛福部長石崇良點名桃園及台中「一方面要求全面下架，卻又詢問何時上架」，引發地方回擊，而在大遊行前夕更是動作頻頻。

問題是，是在中聯油脂案後，又爆發未經高溫精煉的冷壓苦茶油，也驗出苯駢芘超標，讓民眾根本無所適從。在沒有查明汙染源、無完整調查結果、也沒有讓民眾理解風險評估依據之前，政府不斷用口號宣示「安全無虞」，根本無法讓人信服，更無法挽回國人已經破碎的食安信心。

食安 衛福部 蔣萬安 賴政府 中聯油脂

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