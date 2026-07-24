快訊

科技巨頭報喜 台指期夜盤上半場站回44K大關

張景森轟北宜高鐵是「盲腸高鐵」怒退民進黨 鐵道局長發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

致癌油風暴！台中商會理事長轟盧秀燕反遭曝「綠到出汁」 商界炸鍋了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中國際會展中心今年初首展「2026台中百工百業博覽會」開幕，賴清德總統（右三）、市長盧秀燕（左二）與會，商業會理事長謝豐享（左三）站二人中間。本報系資料照
台中國際會展中心今年初首展「2026台中百工百業博覽會」開幕，賴清德總統（右三）、市長盧秀燕（左二）與會，商業會理事長謝豐享（左三）站二人中間。本報系資料照

中聯油脂致癌油風暴延燒，台中市商業會理事長謝豐享昨晚以公開信砲轟市長盧秀燕，有時間上凱道、四處串聯，卻沒關心台中市民健康。對此，台中市工商發展投資策進會總幹事陳學聖爆料，謝豐享在今年初的百工百業博覽會把盧秀燕當空氣「綠到出汁」，更讓商界炸鍋的是，明明是謝個人的政治立場，卻擅自使用「台中市商業會」的名義。

陳學聖今在臉書PO文表示，「謝豐享本來就是綠的，一點都不奇怪！」很多台中人都知道，謝是非常狂熱的綠營政治支持者，可以說是「綠到出汁」。

陳學聖觀察，他到台中服務時參加的首場活動，是在台中國際會展中心今年首檔的「百工百業博覽會」，賴清德總統出席，盧秀燕也親自在現場接待。結果，謝豐享在台上誇獎會展中心成立，感謝了前部長、立委，甚至連宮廟主委都誇獎了，「這群綠營的人全坐在第一排，但他從頭到尾就是不提盧秀燕，連一句盧市長都沒有稱呼。」台中會展中心是盧市府花了八年時間、耗資八十幾億才蓋好的，但在謝眼裡，盧秀燕彷彿是空氣。

陳學聖指出，更讓他與許多商界朋友無法接受的是，這明明是謝個人的政治立場，卻擅自使用了「台中市商業會」的名義。新聞一出來，很多商業會的夥伴氣得打電話給他，強調這根本不是他們的意見，理事長發文前完全沒有徵求大家的同意，大家反而覺得「盧媽」一直以來都很照顧大家！

台中市工商發展投資策進會總幹事陳學聖今臉書PO文表示，謝豐享本來就是綠的，一點都不奇怪！圖／截自陳學聖臉書
台中市工商發展投資策進會總幹事陳學聖今臉書PO文表示，謝豐享本來就是綠的，一點都不奇怪！圖／截自陳學聖臉書

台中 盧秀燕 中聯油脂

延伸閱讀

中聯油脂致癌油案延燒！台中商會理事長砲轟盧秀燕 副理事長駁斥

台中商界大老謝豐享轟市長盧秀燕 商界炸鍋：起底謝是「綠友友」！

致癌油風暴！商會理事長轟盧秀燕 台中7商圈打臉：市府第1時間就到了

蔣萬安偕盧秀燕、謝國樑立院轟中央 莊瑞雄：看起來像隻憤怒公雞

相關新聞

蔣萬安號召民眾明天上街「反毒台」 衛福部食藥署首回應

台北市長蔣萬安明天號召民眾上街「反毒台」大遊行前夕，中聯油脂三大股東泰山、福壽、福懋油今天下午舉行重訊記者會，對造成民眾不安道歉，醫界也舉行記者會，邀毒物專家說明苯駢芘實際危害，為減輕恐慌。衛福部食藥署今首度對該遊行表態，食藥署副署長王德原說，目前最重要的事情是把手邊的事情做好，並將結果向外界說明。

缺席725凱道遊行？ 柯文哲曝沒提前收到通知：活動辦得很倉促

國民黨7月25日將在凱道舉辦「我是人、我反毒台」集會遊行，民眾黨創黨主席柯文哲今天南下嘉義力挺黨籍嘉義市長參選人張啓楷時說，事前未接到活動通知，已安排行程到苗栗，若時間不衝突就參加，另也批評民進黨把藍白綁在一起，打到最後兩邊唇亡齒寒，不得不合作，除非賴清德下台才有機會改變局面。

致癌油風暴！商會理事長轟盧秀燕 台中7商圈打臉：市府第1時間就到了

中聯致癌油風暴延燒，台中市商業會理事長謝豐享昨晚以公開信，轟市長盧秀燕有時間上凱道、四處串聯，卻沒關心台中市民健康。對此，台中市七大商圈炸鍋。台中市商圈總會理事長、自由路商圈主委王允伶說，問題油事件一發生，市府稽查人員「第一時間都來了」，並高喊「守護食安、絕不妥協」，力挺台中市政府。

致癌油風暴！台中商會理事長轟盧秀燕反遭曝「綠到出汁」 商界炸鍋了

中聯油脂致癌油風暴延燒，台中市商業會理事長謝豐享昨晚以公開信砲轟市長盧秀燕，有時間上凱道、四處串聯，卻沒關心台中市民健康。對此，台中市工商發展投資策進會總幹事陳學聖爆料，謝豐享在今年初的百工百業博覽會把盧秀燕當空氣「綠到出汁」，更讓商界炸鍋的是，明明是謝個人的政治立場，卻擅自使用「台中市商業會」的名義。

反毒台集會725登場 侯友宜、李四川明晚合體現身

國民黨明天在凱達格蘭大道舉辦「我是人、我反毒台」集會活動，國民黨新北市黨部及藍軍新北市議員也全力聲援，呼籲民眾踴躍前往一起守護食安。新北市長侯友宜預計明天傍晚到場，與國民黨新北市長參選人李四川合體現身。

反毒台集會明登場 雲林9車北上挺凱道、張麗善晚間7時抵達

國民黨明天將在台北凱達格蘭大道舉辦「我是人、我反毒台」集會，雲林縣也號召支持者北上參與。國民黨雲林縣黨部表示，不少民眾自發報名響應，預計將有9輛遊覽車自雲林出發前往凱道；雲林縣長張麗善則預計晚間7時抵達會場，與群眾一同參與活動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。