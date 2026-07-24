致癌油風暴！台中商會理事長轟盧秀燕反遭曝「綠到出汁」 商界炸鍋了

中聯油脂致癌油風暴延燒，台中市商業會理事長謝豐享昨晚以公開信砲轟市長盧秀燕，有時間上凱道、四處串聯，卻沒關心台中市民健康。對此，台中市工商發展投資策進會總幹事陳學聖爆料，謝豐享在今年初的百工百業博覽會把盧秀燕當空氣「綠到出汁」，更讓商界炸鍋的是，明明是謝個人的政治立場，卻擅自使用「台中市商業會」的名義。

陳學聖今在臉書PO文表示，「謝豐享本來就是綠的，一點都不奇怪！」很多台中人都知道，謝是非常狂熱的綠營政治支持者，可以說是「綠到出汁」。

陳學聖觀察，他到台中服務時參加的首場活動，是在台中國際會展中心今年首檔的「百工百業博覽會」，賴清德總統出席，盧秀燕也親自在現場接待。結果，謝豐享在台上誇獎會展中心成立，感謝了前部長、立委，甚至連宮廟主委都誇獎了，「這群綠營的人全坐在第一排，但他從頭到尾就是不提盧秀燕，連一句盧市長都沒有稱呼。」台中會展中心是盧市府花了八年時間、耗資八十幾億才蓋好的，但在謝眼裡，盧秀燕彷彿是空氣。

陳學聖指出，更讓他與許多商界朋友無法接受的是，這明明是謝個人的政治立場，卻擅自使用了「台中市商業會」的名義。新聞一出來，很多商業會的夥伴氣得打電話給他，強調這根本不是他們的意見，理事長發文前完全沒有徵求大家的同意，大家反而覺得「盧媽」一直以來都很照顧大家！