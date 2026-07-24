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反毒台集會明登場 侯友宜、李四川將合體現身

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
「我是人、我反毒台」集會明登場 ，新北市長侯友宜與新北市長參選人李四川也將明天傍晚現場合體現身。記者潘俊宏／攝影
「我是人、我反毒台」集會明登場 ，新北市長侯友宜與新北市長參選人李四川也將明天傍晚現場合體現身。記者潘俊宏／攝影

國民黨明天在凱達格蘭大道舉辦「我是人、我反毒台」集會活動，國民黨新北市黨部及藍軍新北市議員也全力聲援，呼籲民眾踴躍前往一起守護食安。新北市長侯友宜預計明天傍晚到場，與國民黨新北市長參選人李四川合體現身。

國民黨新北市議員林金結說，「國民黨秘書長李乾龍日前曾來電，他說，新北市黨籍議員有卅位，他建議是不是每人以二百人基本額，這樣新北市就能夠動員至少六千人，但他說，黨部有跟選區議員開過會，但並沒有給一個目標額或責任額，只希望協助鼓勵選區的民眾主動參與。」

林金結並說，頂新劣油案在2014年爆發，頂新集團自越南大幸福公司進口非供人食用的飼料油，精煉後混充為食用油販售，當年此事件引發重大食安風暴與社會抵制，當時在野民進黨與該黨地方首長要求時任總統馬英九向全民道歉、時任行政院長江宜樺下台負責，並召開國安層級會議處理食安，反觀現在，民進黨執政居然還企圖蓋牌，讓拿國人民如何能接受。

新北市議員陳儀君說，已連繫深坑、坪林等區，在今天有三輛遊覽車前往接送，她說，黨部有黨部管道，同時要求出席凱道的新北市民統一穿著白色上衣，且不要攜帶任何競選標語或旗幟。新北市議員金瑞龍和邱烽堯也說，全力配合今天凱道七二五行動。

金瑞龍說，「我是人、我反毒台」護食安大遊行活動，應該不分黨派，一起站出來，食品安全不能打折，政府應受人民監督，捍衛健康，全民同行。

侯友宜 李四川 林金結 國民黨

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