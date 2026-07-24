反毒台集會明登場 侯友宜、李四川將合體現身

國民黨明天在凱達格蘭大道舉辦「我是人、我反毒台」集會活動，國民黨新北市黨部及藍軍新北市議員也全力聲援，呼籲民眾踴躍前往一起守護食安。新北市長侯友宜預計明天傍晚到場，與國民黨新北市長參選人李四川合體現身。

國民黨新北市議員林金結說，「國民黨秘書長李乾龍日前曾來電，他說，新北市黨籍議員有卅位，他建議是不是每人以二百人基本額，這樣新北市就能夠動員至少六千人，但他說，黨部有跟選區議員開過會，但並沒有給一個目標額或責任額，只希望協助鼓勵選區的民眾主動參與。」

林金結並說，頂新劣油案在2014年爆發，頂新集團自越南大幸福公司進口非供人食用的飼料油，精煉後混充為食用油販售，當年此事件引發重大食安風暴與社會抵制，當時在野民進黨與該黨地方首長要求時任總統馬英九向全民道歉、時任行政院長江宜樺下台負責，並召開國安層級會議處理食安，反觀現在，民進黨執政居然還企圖蓋牌，讓拿國人民如何能接受。

新北市議員陳儀君說，已連繫深坑、坪林等區，在今天有三輛遊覽車前往接送，她說，黨部有黨部管道，同時要求出席凱道的新北市民統一穿著白色上衣，且不要攜帶任何競選標語或旗幟。新北市議員金瑞龍和邱烽堯也說，全力配合今天凱道七二五行動。

金瑞龍說，「我是人、我反毒台」護食安大遊行活動，應該不分黨派，一起站出來，食品安全不能打折，政府應受人民監督，捍衛健康，全民同行。