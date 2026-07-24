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反毒台集會明登場 雲林9車北上挺凱道、張麗善晚間7時抵達

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善明天將出席凱道集會活動。聯合報系資料照
雲林縣長張麗善明天將出席凱道集會活動。聯合報系資料照

國民黨明天將在台北凱達格蘭大道舉辦「我是人、我反毒台」集會，雲林縣也號召支持者北上參與。國民黨雲林縣黨部表示，不少民眾自發報名響應，預計將有9輛遊覽車自雲林出發前往凱道；雲林縣長張麗善則預計晚間7時抵達會場，與群眾一同參與活動。

國民黨明天將在台北凱達格蘭大道舉辦「我是人、我反毒台」集會活動，國民黨雲林縣黨部表示，地方反應踴躍，許多民眾自發報名參與，預計將有9輛遊覽車載送支持者北上前往凱道。

縣黨部指出，9輛遊覽車預計明天下午1時分別自斗六、斗南等地出發，前往台北參與集會，展現地方支持力量。

此外，雲林縣長張麗善也將出席活動，預計於晚間7時抵達凱達格蘭大道，與現場民眾共同參與集會。

張麗善 凱道 雲林 國民黨

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