藍營絕食反毒油多天 鄭麗文偕館長赴凱道探視憂是否撐得住

國民黨主席鄭麗文今日與「館長」陳之漢一同前往凱達格蘭大道，探視持續絕食抗議的國民黨台北市議員楊植斗等。鄭麗文逐一詢問身體狀況及絕食預計結束時間，得知眾人將持續至明日晚間凱道活動結束，鄭憂心是否還撐得住，並囑咐現場照護人員，隨時注意其血糖、血壓、體溫及意識狀況，如有異常應立即採取必要醫療措施。

楊植斗丶國民黨台北市議員參選人賴苡任、新北市汐止金山萬里區議員參選人何元楷丶基隆市議員參選人張家馨響應725凱道反毒油抗議活動，在凱道絕食超過120小時。

鄭麗文今下午前往探視，並在現場詳細了解4人的健康監測情形，詢問最新的生理數值紀錄，提醒照護人員「要多寫血糖、血壓」，持續掌握身體變化，避免因長時間絕食及高溫天候，造成健康風險。

現場醫師說明，4人目前意識清楚，血壓、脈搏及尿量等生理指標大致穩定，但部分人已有體溫偏高、頭痛及身體虛弱等情形。隨著絕食時間愈長，可能出現疲倦、脫水、電解質不足及姿勢性低血壓等狀況，必須持續補充水分與電解質，並特別防止跌倒或發生其他意外。

鄭麗文聽取醫師說明後，關切4人的醫療照護及後續安排，也與現場人員確認活動結束後的就醫規劃。她強調，照護過程必須以安全為優先，隨時注意血糖、血壓、體溫及意識狀況，如有異常應立即採取必要醫療措施。

鄭麗文逐一與絕食青年碰拳致意，為他們加油打氣，期盼他們在堅持理念的同時，也務必以身體健康為重；並感謝現場醫護及工作人員連日來的陪伴與照護，持續守護4位絕食青年的健康與安全，辛苦大家的付出。