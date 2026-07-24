蔣萬安缺席新創基地開幕「放鳥市政」？ 她嗆綠議員「食安破口幫兇」

毒油延燒，台北市長蔣萬安上午赴立法院舉行記者會，臨時取消「INNOPAD TAIPEI 台北新創旗艦基地」開幕行程，北議員簡舒培下午在議會質詢批評蔣萬安為了政治「放鳥」市政行程。對此，北市府副發言人蔡畹鎣反嗆，民進黨議員就是食安破口的幫兇。

蔡畹鎣表示，中央食安擺爛，民進黨議員坐視中央趕著重新上架，就是食安破口的幫兇，現在還要反過頭來批評捍衛食安的蔣萬安市長，難道不是賊喊抓賊？

蔡畹鎣指出，當前最迫切、最關鍵的市政就是食安，中央政府將近一個月還給不出毒素成因，蔣萬安市長呼籲中央「沒有真相之前堅決不恢復上架」，不只是捍衛民眾健康，更讓AMD與新創企業看到台北對食安的底線與堅持、維持對台北的信心，誰是捍衛市政、誰在放任中央擺爛，大家都看得很清楚。