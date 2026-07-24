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致癌油風暴！商會理事長轟盧秀燕 台中7商圈打臉：市府第1時間就到了
中聯致癌油風暴延燒，台中市商業會理事長謝豐享昨晚以公開信，轟市長盧秀燕有時間上凱道、四處串聯，卻沒關心台中市民健康。對此，台中市七大商圈炸鍋。台中市商圈總會理事長、自由路商圈主委王允伶說，問題油事件一發生，市府稽查人員「第一時間都來了」，並高喊「守護食安、絕不妥協」，力挺台中市政府。
謝豐享昨晚以公開信轟市長盧秀燕，引發商界議論。謝豐享截自發稿，沒有連繫上。
今天下午包括台中市商圈總會理事長、自由路商圈主委王允伶、逢甲觀光夜市主委凌森耀、台中工學台火商圈主委黃萩森、谷關商圈主委歐文恭、東海藝術街副主委黃子倩、大里中興商圈榮譽主委洪明凱、一中商圈主委陳信志等七人，今天齊聚自由路商圈發聲。
王允伶指出，自由路商圈糕餅以豬油、奶油為主，台中市政府第一時間就有派員來稽查，宣導張貼「合格食用油」。
凌森耀說，逢甲觀光夜市用油都用美食家耐炸油，沒有用到問題油，食安事件一發生，市府包括經發局人員當天就到攤商稽查，並宣導食用油安全。
黃萩森說，工學台火商圈有小吃攤用到問題炸油，市府第一時間派員稽查、督導，問題油第一時間就配合政策下架，並配合張貼「本店使用合格食用油」。
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