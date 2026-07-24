快訊

缺席725凱道遊行？ 柯文哲曝沒提前收到通知：活動辦得很倉促

南韓「世紀離婚案」判了！SK會長崔泰源須付前妻超過200億

中國海盜「黃金時代」！國際海盜史研究趨勢一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安號召民眾明天上街「反毒台」 衛福部食藥署首回應

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署今天首度對「反毒台」遊行表態，食藥署副署長王德原說，目前最重要的事情是把手邊的事情做好，並將結果向外界說明。聯合報系資料照
衛福部食藥署今天首度對「反毒台」遊行表態，食藥署副署長王德原說，目前最重要的事情是把手邊的事情做好，並將結果向外界說明。聯合報系資料照

台北市長蔣萬安明天號召民眾上街「反毒台」大遊行前夕，中聯油脂三大股東泰山福壽、福懋油今天下午舉行重訊記者會，對造成民眾不安道歉，醫界也舉行記者會，邀毒物專家說明苯駢芘實際危害，為減輕恐慌。衛福部食藥署今首度對該遊行表態，食藥署副署長王德原說，目前最重要的事情是把手邊的事情做好，並將結果向外界說明。

中聯油脂沙拉油檢出苯駢芘超標，事發近一個月，其三大股東暨中游業者，泰山、福壽、福懋油首舉行重訊記者會，泰山董事長劉偉龍、福壽董事長洪堯昆、福懋油董事長吳星澄對於造成民眾不安致歉。

劉偉龍另指出，對食安主管機關彰化縣政府、食藥署及衛福部這段期間辛勞，表達誠摯歉意，同時宣布4至6月預防性下架產品，均下架回收不再上市販售。對此，王德原說，對於業者任何發言，食藥署都尊重。

王德原說，食藥署在中聯油脂案爆發初期，為避免危害採擴大預防性下架，另發現此案並非個別事件，「是一整個廠的事情」，因此採預防性下架規定，將所有4至6月預防性下架產品全數回收抽驗，後續經上下游比對，確認產品無疑慮，並送食品風險評估諮議會討論後，放行19批產品重新上架。

中聯油脂 衛福部 食藥署 福壽 泰山 蔣萬安

延伸閱讀

受中聯油脂爭議波及 泰山福壽福懋油今召開重訊記者會說明

與中央想法不同調？疑慮油重上架引歧見 部分地方政府會中「當場反對」

中聯致癌油延燒近月…三大股東董座終於道歉 4到6月生產油品不再上架

無懼地方政府表態不重新上架 食藥署今天首公布501項可上架產品名單

相關新聞

影／致癌油風暴只會找人喝茶？蔣萬安嗆卓榮泰下台負責 卓揆回應

針對致癌油食安風暴，台北市長蔣萬安砲轟行政院長卓榮泰未親自主持食安會議，卻要大家留下來喝茶，直言卓榮泰應下台負責，「不是要喝你一杯茶」。卓榮泰今天四兩撥千金說，「喝杯茶」不是單純喝茶，是為留大家討論，聽地方意見。

缺席725凱道遊行？ 柯文哲曝沒提前收到通知：活動辦得很倉促

國民黨7月25日將在凱道舉辦「我是人、我反毒台」集會遊行，民眾黨創黨主席柯文哲今天南下嘉義力挺黨籍嘉義市長參選人張啓楷時說，事前未接到活動通知，已安排行程到苗栗，若時間不衝突就參加，另也批評民進黨把藍白綁在一起，打到最後兩邊唇亡齒寒，不得不合作，除非賴清德下台才有機會改變局面。

影／19批預防性下架油品准重上架挨批 卓榮泰：檢驗合格就能上市

中聯油脂致癌油風波未平息，衛福部決策放行19批預防性下架油品重新上架，地方縣市首長不分藍綠都表達疑慮，行政院長卓榮泰表示，油品合格是科學專業議題，只要檢驗合格、符合健康安全標準，就能上市販售。

蔣萬安號召民眾明天上街「反毒台」 衛福部食藥署首回應

台北市長蔣萬安明天號召民眾上街「反毒台」大遊行前夕，中聯油脂三大股東泰山、福壽、福懋油今天下午舉行重訊記者會，對造成民眾不安道歉，醫界也舉行記者會，邀毒物專家說明苯駢芘實際危害，為減輕恐慌。衛福部食藥署今首度對該遊行表態，食藥署副署長王德原說，目前最重要的事情是把手邊的事情做好，並將結果向外界說明。

苯駢芘毒油風暴 「萊爾校長」配音新短片號召明日上凱道

中聯油品被檢測出含有一級致癌物「苯駢芘」，國民黨號召725上凱道反毒油抗議。國民黨前主席朱立倫今日透過臉書公布新短片，號召全民725上街頭。該影片配音與去年爆紅的「萊爾校長」一致，內容說明苯駢芘對於人體有嚴重危害。

批千億「食品雲」形同虛設 台灣前進陣線：追毒油靠60人打電話問

致癌油事件延燒，台灣前進陣線今舉行記者會，批評耗資上億元的「食品雲」追不到毒油流向，只能靠人力打電話清查；供消費者查詢的「非追不可」網站資訊數年未更新，全台22縣市抽驗資訊更是零散、不透明。與會者指出，早在十年前審計部就點出食品雲的重大漏洞，政府卻始終沒有依法落實管理，「保障食安，不只要修法，更要落實執法」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。