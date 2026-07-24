蔣萬安號召民眾明天上街「反毒台」 衛福部食藥署首回應

台北市長蔣萬安明天號召民眾上街「反毒台」大遊行前夕，中聯油脂三大股東泰山、福壽、福懋油今天下午舉行重訊記者會，對造成民眾不安道歉，醫界也舉行記者會，邀毒物專家說明苯駢芘實際危害，為減輕恐慌。衛福部食藥署今首度對該遊行表態，食藥署副署長王德原說，目前最重要的事情是把手邊的事情做好，並將結果向外界說明。

中聯油脂沙拉油檢出苯駢芘超標，事發近一個月，其三大股東暨中游業者，泰山、福壽、福懋油首舉行重訊記者會，泰山董事長劉偉龍、福壽董事長洪堯昆、福懋油董事長吳星澄對於造成民眾不安致歉。

劉偉龍另指出，對食安主管機關彰化縣政府、食藥署及衛福部這段期間辛勞，表達誠摯歉意，同時宣布4至6月預防性下架產品，均下架回收不再上市販售。對此，王德原說，對於業者任何發言，食藥署都尊重。

王德原說，食藥署在中聯油脂案爆發初期，為避免危害採擴大預防性下架，另發現此案並非個別事件，「是一整個廠的事情」，因此採預防性下架規定，將所有4至6月預防性下架產品全數回收抽驗，後續經上下游比對，確認產品無疑慮，並送食品風險評估諮議會討論後，放行19批產品重新上架。