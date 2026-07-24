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缺席725凱道遊行？ 柯文哲曝沒提前收到通知：活動辦得很倉促

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
民眾黨創黨主席柯文哲今天南下嘉義力挺黨籍嘉義市長參選人張啓楷，因未提前接到凱道遊行訊息，明天已安排行程將到苗栗。記者黃于凡／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲今天南下嘉義力挺黨籍嘉義市長參選人張啓楷，因未提前接到凱道遊行訊息，明天已安排行程將到苗栗。記者黃于凡／攝影

國民黨7月25日將在凱道舉辦「我是人、我反毒台」集會遊行，民眾黨創黨主席柯文哲今天南下嘉義力挺黨籍嘉義市長參選人張啓楷時說，事前未接到活動通知，已安排行程到苗栗，若時間不衝突就參加，另也批評民進黨把藍白綁在一起，打到最後兩邊唇亡齒寒，不得不合作，除非賴清德下台才有機會改變局面。

媒體詢問柯文哲明天不參加凱道遊行的考量是什麼？柯文哲說，凱道遊行活動辦得很倉促，他事先未接獲通知，已經安排行程，今天在嘉義，明天會去苗栗，如果他的時間不衝突就去參加，其他人就照自己的行程走，分進合擊。

有關近期政論節目討論柯文哲及藍白合議題。柯文哲認為，民進黨現在把藍白綁在一起，打到最後兩邊唇亡齒寒，不得不合作，2026、2028年都會是藍白合局面，這是賴清德造成的，只要賴清德還在，一定會有藍白合，除非賴清德提早下台，讓一切可以RESET重來。

張啓楷說，雖然柯文哲不會上凱道，但他和主席黃國昌都會到場，另他昨天質疑王美惠借用經濟部嘉義產業創新研發中心籌辦競選相關活動，若是其他政黨的人早就被炮轟，但後來王美惠決定延期，他呼籲王美惠一起上凱道維護食安，不要再違反行政中立借用嘉創中心。

凱道 柯文哲 國民黨 民進黨 賴清德

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