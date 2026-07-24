苯駢芘毒油風暴 「萊爾校長」配音新短片號召明日上凱道

中聯油品被檢測出含有一級致癌物「苯駢芘」，國民黨號召725上凱道反毒油抗議。國民黨前主席朱立倫今日透過臉書公布新短片，號召全民725上街頭。該影片配音與去年爆紅的「萊爾校長」一致，內容說明苯駢芘對於人體有嚴重危害。

因致癌油品風暴擴大，在野黨號召725上凱道抗議。朱立倫今公布「油不得你」短片，號召「這次捍衛食安，我們選擇上街！」

朱立倫表示，食安問題從來不分黨派、不分顏色。當政府不能給人民答案，人民就有權利站出來追問；當人民連餐桌上的安全都「由不得自己」，就更不能選擇沉默。

朱立倫表示，超標的苯駢芘、傲慢的執政黨、由不得自己的人民，這就是「油不得你」想要傳達的警訊。他說，「謝謝所有年輕夥伴的創意與投入，讓我們共同完成這支街頭行動前導片。我們上街，是為了每一個家庭、每一個孩子，以及台灣人民最基本的健康與安全。」