批千億「食品雲」形同虛設 台灣前進陣線：追毒油靠60人打電話問

致癌油事件延燒，台灣前進陣線今舉行記者會，批評耗資上億元的「食品雲」追不到毒油流向，只能靠人力打電話清查；供消費者查詢的「非追不可」網站資訊數年未更新，全台22縣市抽驗資訊更是零散、不透明。與會者指出，早在十年前審計部就點出食品雲的重大漏洞，政府卻始終沒有依法落實管理，「保障食安，不只要修法，更要落實執法」。

台灣基進台北市內湖南港區議員參選人吳欣岱指出，行政院昨日雖拍板「食安法」修正草案，但這次事件真正暴露的是「法律沒有被執行」的問題，該有的法源、該建的系統早就都有了。食安法早在2014年就要求業者建立追溯追蹤系統，食藥署也在2015年耗資上億元建置「食品雲」，號稱以大數據自動預警；然而此次中聯毒油爆發，政府追不到下游流向，竟是派出60個人一家一家打電話，才問出300多家下游業者。

吳欣岱說，審計部早已反覆示警食品雲的問題，2017年決算報告即指出國內市場流通端「追不動也預警不了」；2023年揭露全國登錄業者達65萬家，真正納入追溯申報義務的僅1萬多家，覆蓋率只有2%，且申報不實、資料斷鏈。從2017年到2024年，審計部連年點名，監察院2020年也做過調查，政府卻拖了十年，漏洞完全沒補。

小民參政歐巴桑聯盟台北市中山大同區議員參選人李惠暄表示，食安雲除了讓政府追得到，也要讓民眾查得到，食藥署設置了消費者查詢網站「非追不可」，卻有四大缺失。一、資料不全、品名對不上；二、檢驗週期形同虛設，能查到的品項逾9成超過2年未更新；三、查無原料來源與上游流向；四、個別產品頁未連結預防性下架資訊，民眾不主動比對就無從得知產品是否正在回收。「一套砸了上億元的系統，關鍵時刻卻查不到、對不上、沒更新、沒示警，這不是技術做不到，是行政的嚴重怠惰。」

台灣綠黨台北市中正萬華區議員參選人王振庭指出，地方稽查長期缺乏規範，團隊檢視全台22縣市衛生局的抽驗結果公開網頁，發現：一、沒有全國統一入口；二、格式各異，能做成可查詢資料庫的僅新北、桃園、台中、嘉義市、台東、高雄6個縣市；三、跨縣市不串接，如新竹公布明好炊粉驗出甲醛，外縣市民眾卻無從得知。他提出3大主張，包括建立全國單一查詢入口、統一格式且人人可查，及跨縣市自動預警。

時代力量台北市大安文山區議員參選人陳峙穎表示，這幾週從中聯沙拉油、新竹炊粉到有機苦茶油壞消息不斷，但民眾想知道哪些食品不合格、有多危險、買到了怎麼退，「台灣卻沒有一個全國統一、標明危害、還告訴你怎麼退貨的公開平台」。衛福部統計指出，光去年全國查驗食品逾 56萬件、驗出不合格達1798件，但新聞上看過幾件一隻手數得完，其餘上千件民眾根本無從得知。

陳峙穎指出，行政院版修法第7條雖強化業者檢驗與通報，但通報對象「從頭到尾都是政府，沒有一條是通往消費者」；新竹毒炊粉5月底通報、民眾7月才知道，證明「通報到政府，不等於人民知道」。他以美國 FDA、日本、法國、德國、英國皆設有公開回收資料庫、可查產品與危害分級為例，呼籲政府建立全國統一食品公開平台。

台灣前進陣線強調，中聯事件凸顯的核心問題是「有法不執行、有系統不落實」，呼籲行政院、食藥署及地方政府，儘速修復食品雲與「非追不可」系統，建立全國統一且標明危害的食品資訊公開平台、落實地方稽查與跨縣市預警。