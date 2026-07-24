藍提修食安法罰10億 莊瑞雄酸漫天喊價：乾脆到100億 更有威嚇性
毒油風暴延燒，行政院日前拍板「食品安全衛生管理法」修正草案，並規定最高罰鍰由現行300萬提高至3000萬。國民黨立院黨團提修法版本，提高至10億元。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，把金額提高確實是一種威嚇，「其實我建議國民黨跟民眾黨乾脆提高到100億，更高、更有威嚇性。」
莊瑞雄表示，把金額提高本身就是一種嚇阻手段，行政院版本本來就把最高罰鍰由300萬元提高到3000萬元，增加10倍；若國民黨主張提高到10億元，金額確實更高。
不過，莊瑞雄也說，其實建議國民黨跟民眾黨乾脆把它提高到100億，更高、更有威嚇性，任何違法廠商的責任，在國會裡面大家可以來做一個討論，到底多高才是合理的，才會產生更大的一個威信，而不是「漫天喊價」。
莊瑞雄說，否則今天有人喊10億元，明天是否又有別的政黨或委員加碼喊20億元、30億元，「那這樣就沒完沒了了」，這並不是立法院修法應有的態度。
莊瑞雄強調，民進黨當然認為提高罰鍰具有一定威嚇效果，但究竟應提高到多少，仍應在國會充分討論，民進黨對相關修法持開放態度。
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