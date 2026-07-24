蔣萬安稱725不上街是爛命一條 民進黨團批讓人搖頭

台北市長蔣萬安接受媒體專訪時說，若民眾725不站出來，就是默默承認，台灣人民就是爛命一條。民進黨團幹事長莊瑞雄今天說，蔣萬安的發言像是憤怒的公雞，這種話從蔣家後代嘴裡講出來，確實讓人搖頭。

國民黨25日晚間將舉辦「我是人、我反毒台」凱道集會，邀民眾身穿白衣上凱道，向政府發出怒吼。蔣萬安、台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑上午與國民黨立法院黨團在立法院議場前舉行「沒有真相，不准上架、毒油害台，院長下台」記者會。

民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲上午接受媒體聯訪。莊瑞雄說，幾位地方首長在議場前開記者會，看得出來是為明天的街頭造勢動員，非常遺憾的是，把食安議題當成街頭造勢的活動舞台，對食品安全健康問題，其實沒多大實益。

莊瑞雄說，蔣萬安這兩天的發言，看起來像一隻憤怒的公雞，認為好像沒上街頭，台灣人民就是爛命一條，這種話從蔣家後代嘴裡講出來，確實讓人搖頭，相信民眾一定有很多不同意見。他要重申，食安議題中央、地方必須共同把關。

莊瑞雄說，在野黨的政治口水，對食安毫無意義，不要忘記藍白在立法院是多數，行政院會已通過食安法修正草案，趕快修訂食安法把漏洞補齊，才是重點。直轄市長其實能為市民做更多事情，結果為了卸責就把人民拉到街頭喊一喊，「這樣人民的健康會更安全嗎」。

另外，國民黨團提案修正食安法，建立跨部會即時食安通報平台、預防性下架法源、吹哨者保護制度，以及提高重大食安案件罰鍰上限至10億元，讓「違法成本高於不法利益」。

莊瑞雄說，把金額提高當然是一種威嚇，「建議國民黨跟民眾黨，可以把它提高到100億元，更高、更有威嚇性」，漫天喊價不是立法院修法的態度；到底多高才合理、才會產生威嚇性，在國會可以理性討論，民進黨團保持開放態度。