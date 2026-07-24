725反毒台明凱道登場 主視覺「握拳」向總統府怒吼

國民黨今日舉行「我是人，我反毒台」凱道集會行前記者會，公布明日凱道集會活動流程、主視覺及社群大頭貼特效框等內容。文傳會主委陳以信呼籲所有關心食安的民眾明穿白色上衣，齊聚凱達格蘭大道，共同為守護食安站出來，本次主視覺更以人民「握拳」向總統府發出怒吼為設計主軸，象徵全民站出來要求政府正視食安危機、負起應有責任。

陳以信表示，活動將於下午5時開始、晚間8時結束，內容包括暖場助講、公民代表發言、民眾黨與國民黨立院黨團代表致詞、縣市首長代表致詞，以及立法院長韓國瑜、民眾黨主席黃國昌與國民黨主席鄭麗文接續發表談話，最後由全場共同進行「食安大怒吼」，向政府表達人民捍衛食品安全的共同訴求。

陳以信指出，暖場階段將由「歷史哥」李易修、「核能流言終結者創辦人」黃士修擔任主持人，並邀請館長陳之漢、醫師蘇偉碩、國健署前署長邱淑媞等關心食安人士到場助講；正式活動則由台北市議員柳采葳及李柏毅共同主持。目前已確定至少有12位縣市首長將親自到場。

陳以信表示，為維護活動秩序，現場將引導民眾由景福門方向進場，並提醒大家留意醫療站、飲水及廁所位置，同時呼籲所有參與民眾保持理性平和，如遇不同意見人士，應避免衝突，共同維護集會秩序。

至於凱道集會主視覺，陳以信表示，以「我是人，我反毒台」為主題，搭配「逼我吃毒油、逼我上街頭」等標語，並結合總統府、人民握拳及「致癌油」等設計元素，凸顯人民面對食安危機的憤怒與訴求。此外，活動同步推出依主視覺概念設計的社群大頭貼特效框，已於網路開放下載，呼籲民眾共同換上特效框，響應守護食安行動。

針對鄭麗文昨日接受直播節目訪問後，外界對其談及頂新油案內容的相關質疑，陳以信表示，鄭麗文的原意十分清楚，當年頂新案中，雖然成品油符合衛生標準，但因使用驗出含重金屬成分的原料油，即使精煉後符合衛生規範，仍不得作為食用油，因此頂新最終遭法院重判15年徒刑。

陳以信指出，相較之下，此次中聯油脂事件的成品油直接驗出一級致癌物，問題遠較當年頂新案嚴重。他並引用2018年法院相關判決指出，一審認為成品油符合衛生規定而判決無罪；但二審認定，即使精製後符合衛生標準，只要使用不得供人食用的原料油製成食品，仍不得作為食用油，因此改判重刑。

陳以信表示，當年頂新事件發生後，時任行政院長江宜樺、時任衛福部長邱文達及時任食藥署長葉明功相繼負起政治責任；反觀此次中聯油脂事件，從總統、行政院長到衛福部、食藥署，迄今無人負起政治與行政責任，也沒有向國人公開道歉。

陳以信指出，賴清德總統擔任台南市長期間，曾主張「食安就是國安」，要求中央負起責任、召開國安會議，並發起「不買、不吃、不用」的抵制行動；如今面對更嚴重的食安事件，卻未依照當年的標準要求政府處理，前後立場形成強烈對比。

陳以信最後呼籲，全國所有關心食安的民眾明日下午共同站上凱達格蘭大道，以實際行動守護食品安全，向政府發出人民最直接的聲音。