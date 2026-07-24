毒油風暴藍白明上凱道 傅崐萁：違法失職人員都要送法辦

毒油風暴擴大，在野黨發動明日凱道反毒油抗議遊行。台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑今日到立法院，與國民黨團、民眾黨團共同舉行記者會。國民黨團總召傅崐萁說，只要台灣有災有難，賴清德政權全力推卸責任、栽贓地方，所有違法失職的人員都要移送法辦。

在野黨明日在凱道，進行反毒油抗議遊行。蔣萬安、盧秀燕等今日進行號召，並在立院與國民黨團、民眾黨團共同舉行記者會。

傅崐萁說，事件發生至今，賴政府沒有任何一人向國人負責、道歉、說明真相，只要台灣有災有難，賴清德政權全力推卸責任、栽贓地方，甚至把人民當白老鼠。民進黨告訴國人，沒有逼國人吃，是國人自己要吃的，這就是今天的台灣。

傅崐萁說，賴清德總統全面推卸責任，卓榮泰在立院囂張跋扈，這就是民進黨政府毒害全民後對人民的輕蔑、踐踏及高傲的姿態。不只要為人民伸冤，更要追責到底，所有違法失職的人員都要移送法辦。

傅崐萁說，食藥署2021年就知道這些油料檢驗6成合格率都不到，但選擇蓋牌5年。盧秀燕、蔣萬安、謝國樑來到立法院，跟國民黨、民眾黨站在一起，為國人伸冤。明天到凱道，向賴清德政權毒害全民討公道。沒有真相，不准上架，不要毒害兒孫。

陳清龍說，民進黨政府面對毒油甩鍋，推給地方政府，也看到民進黨政府的無能，事發至今，仍不知事情真正原因。賴清德、卓榮泰、衛福部等，沒人要負責，邀請所有好朋友，一起上凱道，護食安。