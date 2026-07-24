「高雄反毒油」遊行登場 要求陳其邁公布5年油品抽驗資料

司法改革黨今早針對中聯油脂毒油事件發起車隊遊行，前往高雄市府、行政院南服中心遞交陳情書。市長參選人、黨主席張靜指出，人民有知的權利，中央及地方政府必須提出更具體的調查結果、資訊公開及市民補救計畫與具體措施；高市府該正視食品安問題，保障市民健康權益。

高雄市長參選人、黨主席張靜指出，毒油發生至今，看不到市府或執政黨市長參選人提出對高雄市民有利的方針或政策，所以今天才會透過遊行及遞交陳情書表達訴求，第一站先前往市府四維行政中心遞交陳情書，市府由衛生局食品衛生科長謝米枝代表接受，尚未回應與說明。

張靜質疑，市府聲稱近5年有18次油品抽驗及6次工廠稽查紀錄，其中18次的油品檢驗項目有無苯駢芘等相關有害物質？6次工廠稽查是否均為設廠在高雄的台糖工廠，而非此次所涉及的中聯油脂？包括檢驗對象、項目及結果都該公開，資訊公開是重建民眾信任的重要一步。

此外，當不合格產品流入市場後，廠商依法究竟該向哪些地方政府通報？是所有販售地的主管機關，還是僅向生產地的主管機關，應該要釐清食安事件中跨縣市的管理責任。若有市民提出購買或食用含苯駢芘食品，市府是否提供法律協助、損害賠償及行政救濟等配套措施？應提出具體改革方案，重建市民對食品安全管理的信心。

陳情人員轉往行政院南服中心遞交陳情書，籲請行政院責成高市府要將調查結果進一步對外說明，遊行車隊最後前往立委賴瑞隆服務處表達不滿。張靜解釋，毒油事件不會在兩個月之內就結束，未來的高雄市長必須處理後續問題，賴瑞隆身為執政黨市長參選人，卻未積極為市民發聲，希望他展現態度，正面回應食安議題。

司法改革黨遞交陳情書給行政院南部聯合服務中心，要求責成高市府對外進一步說明，並提出如何協助受害市民提出賠償或救濟措施。記者徐白櫻／攝影

司法改革黨今天在高雄市區舉辦反毒油遊行，陳情黨員前往高市府四維行政中心遞交陳情書，警方到場維持秩序。記者徐白櫻／攝影