快訊

中國羽賽／中止對戰球王石宇奇9連敗 周天成連續兩年挺進4強

轟北宜高鐵是盲腸高鐵！張景森批極大歷史錯誤 宣布退出民進黨

苗栗男台中商辦狂轟13槍 疑幫派背景曾捲暴力討債逼人上絕路

「高雄反毒油」遊行登場 要求陳其邁公布5年油品抽驗資料

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
司法改革黨今天舉辦反毒油遊行，黨員前往高市府遞交陳情書，要求針對此次苯駢芘超標事件提出更具體的調查結果，資訊公開及補救措施。記者徐白櫻／攝影
司法改革黨今天舉辦反毒油遊行，黨員前往高市府遞交陳情書，要求針對此次苯駢芘超標事件提出更具體的調查結果，資訊公開及補救措施。記者徐白櫻／攝影

司法改革黨今早針對中聯油脂毒油事件發起車隊遊行，前往高雄市府、行政院南服中心遞交陳情書。市長參選人、黨主席張靜指出，人民有知的權利，中央及地方政府必須提出更具體的調查結果、資訊公開及市民補救計畫與具體措施；高市府該正視食品安問題，保障市民健康權益。

高雄市長參選人、黨主席張靜指出，毒油發生至今，看不到市府或執政黨市長參選人提出對高雄市民有利的方針或政策，所以今天才會透過遊行及遞交陳情書表達訴求，第一站先前往市府四維行政中心遞交陳情書，市府由衛生局食品衛生科長謝米枝代表接受，尚未回應與說明。

張靜質疑，市府聲稱近5年有18次油品抽驗及6次工廠稽查紀錄，其中18次的油品檢驗項目有無苯駢芘等相關有害物質？6次工廠稽查是否均為設廠在高雄的台糖工廠，而非此次所涉及的中聯油脂？包括檢驗對象、項目及結果都該公開，資訊公開是重建民眾信任的重要一步。

此外，當不合格產品流入市場後，廠商依法究竟該向哪些地方政府通報？是所有販售地的主管機關，還是僅向生產地的主管機關，應該要釐清食安事件中跨縣市的管理責任。若有市民提出購買或食用含苯駢芘食品，市府是否提供法律協助、損害賠償及行政救濟等配套措施？應提出具體改革方案，重建市民對食品安全管理的信心。

陳情人員轉往行政院南服中心遞交陳情書，籲請行政院責成高市府要將調查結果進一步對外說明，遊行車隊最後前往立委賴瑞隆服務處表達不滿。張靜解釋，毒油事件不會在兩個月之內就結束，未來的高雄市長必須處理後續問題，賴瑞隆身為執政黨市長參選人，卻未積極為市民發聲，希望他展現態度，正面回應食安議題。

司法改革黨遞交陳情書給行政院南部聯合服務中心，要求責成高市府對外進一步說明，並提出如何協助受害市民提出賠償或救濟措施。記者徐白櫻／攝影
司法改革黨遞交陳情書給行政院南部聯合服務中心，要求責成高市府對外進一步說明，並提出如何協助受害市民提出賠償或救濟措施。記者徐白櫻／攝影

司法改革黨今天在高雄市區舉辦反毒油遊行，陳情黨員前往高市府四維行政中心遞交陳情書，警方到場維持秩序。記者徐白櫻／攝影
司法改革黨今天在高雄市區舉辦反毒油遊行，陳情黨員前往高市府四維行政中心遞交陳情書，警方到場維持秩序。記者徐白櫻／攝影

高雄市長參選人、司法改革黨黨主席張靜（左）發起反毒油遊行，前往高市府遞交陳情書，要求針對此次苯駢芘超標事件提出更具體的調查結果，資訊公開及補救措施。記者徐白櫻／攝影
高雄市長參選人、司法改革黨黨主席張靜（左）發起反毒油遊行，前往高市府遞交陳情書，要求針對此次苯駢芘超標事件提出更具體的調查結果，資訊公開及補救措施。記者徐白櫻／攝影

陳其邁 高雄 張靜 致癌沙拉油

延伸閱讀

盧秀燕慰問食安處辛勞 強調這類業者仍不准使用19批原預防性下架油品

中聯油脂致癌油案延燒！台中商會理事長砲轟盧秀燕 副理事長駁斥

遭疑8年驗油品苯駢芘0件 北市：中聯案發驗30件

中聯合格油品將重新上架？陳其邁：確認安全無虞才准

相關新聞

中聯油脂致癌油案延燒！台中商會理事長砲轟盧秀燕 副理事長駁斥

中聯油脂致癌油風暴延燒，台中市商業會理事長謝豐享昨晚公開信，砲轟市長盧秀燕有時間上凱道、各地串聯，卻沒在第一時間來關心台中市民的健康及權益。對此，商業會副理事長施錦郎今受訪時說，謝豐享言論純屬個人意見，「不代表全體商業會立場」，並表態支持盧團隊積極稽查、守護市民健康。

「高雄反毒油」遊行登場 要求陳其邁公布5年油品抽驗資料

司法改革黨今早針對中聯油脂毒油事件發起車隊遊行，前往高雄市府、行政院南服中心遞交陳情書。市長參選人、黨主席張靜指出，人民有知的權利，中央及地方政府必須提出更具體的調查結果、資訊公開及市民補救計畫與具體措施；高市府該正視食品安問題，保障市民健康權益。

10億打造食品雲 食安追蹤還靠人力打電話 王育敏：形同虛設

毒油事件衝擊全台食安，「食品雲」為行政院為強化食安而建置的雲端追蹤系統，但此次被質疑功能完全失靈。國民黨立委王育敏在KMT自製網路節目「KMT直球對決」中，表示打造食品雲花費10億元，但最後卻由工作人員人工致電業者，記錄成表格，土法煉鋼，食品雲形同虛設。

號召明護食安上凱道 蔣萬安嗆：恢復上架油品送賴總統官邸照三餐吃

毒油風暴擴大，在野黨發動明日凱道反毒油抗議遊行。台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑今赴立院與國民黨團、民眾黨團共同號召；盧秀燕質疑誰是門神，誰在包庇；蔣萬安批，恢復上架的油品送去賴清德總統官邸、送去行政院長卓榮泰官邸，照著三餐吃，若不吃，為何要人民吞下去？

影／為毒油案與蔣萬安赴立法院 盧秀燕：中央有些人就是癌細胞

中聯致癌油風波延燒，台北市長蔣萬安號24日上午偕台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑拜會立法院國民黨團。盧秀燕砲轟中央自事件爆發以來荒腔走板，堅持讓19批問題油重新上架，重話批評「中央有些人本身就是癌細胞！」蔣萬安也表示「在沒有釐清真相之前，我們堅拒任何恢復上架的動作。」

毒油延燒、賴清德神隱？蔣萬安重話批：非常不負責任的國家領導者

毒油食安風暴持續延燒，台北市長蔣萬安號召人民725上凱道，上午接受「千秋萬事」王淺秋專訪指出，賴清德總統持續神隱，他覺得「這真的是一個非常不負責任的國家領導者」，為什麼一直神隱？一直迴避問題？難道真的跟業者有任何的掛鉤、有任何不當的連結嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。