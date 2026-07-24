10億打造食品雲 食安追蹤還靠人力打電話 王育敏：形同虛設

毒油事件衝擊全台食安，「食品雲」為行政院為強化食安而建置的雲端追蹤系統，但此次被質疑功能完全失靈。國民黨立委王育敏在KMT自製網路節目「KMT直球對決」中，表示打造食品雲花費10億元，但最後卻由工作人員人工致電業者，記錄成表格，土法煉鋼，食品雲形同虛設。

本次毒油食安風暴中，食品雲被指沒有發揮功能，還得靠業者自主揭露，或由衛生主管機關派大量人力，逐一致電業者釐清下游產品，才能確認流向。

王育敏說，政府花10億元經費打造食品雲系統，但在這次爆發食安風暴之後，居然沒有辦法透過食品雲找到下游廠商。食藥署為了掌握360家業者的產品跟數量，派了60名工作人員，1人打電話給6家業者，記錄成表格，土法煉鋼。

王育敏質疑，食品雲是形同虛設嗎？10億元打造出來的東西，只是放在那邊好看嗎？這就是完全沒有符合現在時代的需要。

國民黨智庫社福衛環組召集人陳宜民說，這東西（指食品雲）已建設很久，為何還會出問題？民眾要知道到底哪些東西是不能吃的，卻都講不明白。

陳宜民說，針對中央主管機關檢驗的部分，希望能夠修法（指食安法）得更嚴格，每一批次出貨後兩小時之內，這些業者須上傳資訊到食安雲，因為目前並沒有規定這麼細，食安雲其實很多資料都是沒有的。