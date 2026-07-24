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號召明護食安上凱道 蔣萬安嗆：恢復上架油品送賴總統官邸照三餐吃

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
毒油風暴擴大，在野黨發動明日凱道反毒油抗議遊行。台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕今日拜會民眾黨立院黨團。記者屈彥辰／攝影
毒油風暴擴大，在野黨發動明日凱道反毒油抗議遊行。台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕今日拜會民眾黨立院黨團。記者屈彥辰／攝影

毒油風暴擴大，在野黨發動明日凱道反毒油抗議遊行。台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑今赴立院與國民黨團、民眾黨團共同號召；盧秀燕質疑誰是門神，誰在包庇；蔣萬安批，恢復上架的油品送去賴清德總統官邸、送去行政院長卓榮泰官邸，照著三餐吃，若不吃，為何要人民吞下去？

盧秀燕說，「中央也有極少數有害人民健康的物質」，昨天在全國衛生局跟行政院、衛福部開會當中，不管藍綠縣市，大部分都說「真相未明，不要上架」，但中央卻執意要上架。她質疑，誰在包庇，誰是門神。

盧秀燕說，過去食安事件發生，都是用最迅速的方法查察、下架，早一天公布，早一天下架，就早一天維護人民健康。此次中央卻質疑台中市政府為何這麼快，為何中央此次故意要拖、要蓋牌、要慢？誰是中央的門神？

盧秀燕說，蘇丹紅、毒蛋事件時，是一律下架，此次中央前所未見、荒誕，說 「使用問題油比例20％以下加工產品不必下架」，誰做這樣的決策，連民進黨縣市長都在問。中央有人是門神，有人在包庇，有害國家，有害人民，難怪快一個月了還查不出來，明天上凱道，找出中央的有害分子。

蔣萬安說，賴清德總統不用道歉，行政院長卓榮泰不用下台嗎？2014年地溝油事件，全台39間學校提出團體訴訟；今天的致癌毒油事件，全台超過1380間學校的學生吃下毒油，是2014年的35倍，比當時嚴重。

蔣萬安說，衛福部接獲通報，第一時間不願意下架全部問題商品，現在還要急忙全部上架。國人吃下這麼多的毒油，政府不聞不問，卻對業者下架利益的損失斤斤計較？這不是護航，什麼是護航？這不是包庇，什麼是包庇？這不是圖利，什麼是圖利？

蔣萬安說，衛福部公布，指中聯油脂自行造假放寬熱損率10倍，造成的風險可能不只是苯駢芘單一項目，也可能造成其他危害的物質。政府不去查嗎？不去確認這些有問題的油品安全無虞嗎？政府為什麼不去做？到底有什麼難言之隱？到底要掩蓋什麼？賴清德不用道歉，卓榮泰不用下台嗎？

蔣萬安說，當國人還有疑慮，政府調查小組都沒有調查出真相時，急忙就要恢復上架，國人充滿了疑慮。如果政府說安全無虞，「把這些要恢復上架的油品送去賴清德官邸、送去卓榮泰官邸，你們照著三餐吃。你們如果不吃，為什麼要老百姓吃？為什麼要台灣人民認命的吞下去？」

蔣萬安說，呼籲所有民眾，不分黨派，不分年齡，勇敢站出來。「這個政府要逼我們吃毒油，就是逼我們上街頭，逼我吃毒油，逼我上街頭，站在地方政府父母官的角色，在沒有釐清任何真相之前，我們堅決反對恢復上架。沒有真相，沒有上架。」

謝國樑說，這段時間地方政府努力查察，下架有問題的油品，中央如果沒有有效把關，地方再怎麼努力也是枉然。「使用問題油比例20％以下加工產品不必下架」這樣子的理論，在地方無法讓查察有效執行。地方政府要求有問題的油品要全面下架，相關人士要做徹底調查。大家站出來，表達人民的心聲，要求健康的油品是再正常不過的事情，努力給國人健康飲食的環境。

記者會後，蔣萬安、盧秀燕前往拜會國民黨團，接著移動到民眾黨團進行閉門會談。

毒油風暴擴大，在野黨發動明日凱道反毒油抗議遊行。台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑今日到訪立法院，與國民黨團、民眾黨團共同舉行記者會號召。記者屈彥辰／攝影
毒油風暴擴大，在野黨發動明日凱道反毒油抗議遊行。台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑今日到訪立法院，與國民黨團、民眾黨團共同舉行記者會號召。記者屈彥辰／攝影

凱道 蔣萬安 盧秀燕 食安 致癌沙拉油

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