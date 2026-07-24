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抹黑北市「0抽驗油品」 曾獻瑩：片面資訊進行政治攻防

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市議員曾獻瑩認為，真正需要檢討的是廠商隱匿通報及中央制度漏洞，而不是用去脈絡化的「0抽驗」標籤霸凌基層公務員。圖／聯合報系資料照片
北市議員曾獻瑩認為，真正需要檢討的是廠商隱匿通報及中央制度漏洞，而不是用去脈絡化的「0抽驗」標籤霸凌基層公務員。圖／聯合報系資料照片

針對致癌油事件，北市衛生局遭指控「四年0抽驗」、「八年未查驗苯駢芘」。北市議員曾獻瑩說，食藥署每年依各縣市產業特性分配抽查項目，北市主要執行巧克力、嬰兒副食品及奶粉，並未分配到油品，如今刻意忽略中央分工，以「0抽驗油品」攻擊地方，不僅扭曲事實，更抹煞第一線衛生局同仁的努力。

北市議員曾獻瑩表示，2022年至2026年間，食藥署每年依「食品專案年度計畫」及各縣市產業特性分配抽驗項目，台北市屬消費型城市，沒有大型大豆油製造工廠，因此中央分配北市執行進口量大、民眾高度關切的巧克力、嬰幼兒副食品及奶粉等專案；油品專案則依食藥署評估，由相關重點縣市配合辦理。

他說，將中央與地方既有分工刻意扭曲成地方失職，完全背離專業。北市衛生局例行油品抽驗仍持續辦理，抽驗項目則依風險管理原則及歷年監測結果規劃，以重金屬、反式脂肪等風險較高、民眾高度關切項目為主。過去苯駢芘監測結果均無異常，因此未列為例行油品抽驗重點。

他說，中聯油脂案通報後，北市衛生局立即針對市售油品加強苯駢芘抽驗；接獲新北市通報連淨苦茶油事件後，也第一時間完成稽查、要求下架並掌握產品流向，展現地方政府在通路端即時把關的能力。

曾獻瑩說，真正需要檢討的是廠商隱匿通報及中央制度漏洞，而不是用去脈絡化的「0抽驗」標籤霸凌基層公務員。中央應負起統籌責任，儘速完善食安法制與通報機制，讓中央、地方依照專業分工共同守護食安，而不是以片面資訊製造政治攻防。

曾獻瑩 北市 衛生局

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