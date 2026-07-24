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中聯油脂致癌油案延燒！台中商會理事長砲轟盧秀燕 副理事長駁斥

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市商業會副理事長施錦郎。記者趙容萱／攝影
台中市商業會副理事長施錦郎。記者趙容萱／攝影

中聯油脂致癌油風暴延燒，台中市商業會理事長謝豐享昨晚公開信，砲轟市長盧秀燕有時間上凱道、各地串聯，卻沒在第一時間來關心台中市民的健康及權益。對此，商業會副理事長施錦郎今受訪時說，謝豐享言論純屬個人意見，「不代表全體商業會立場」，並表態支持盧團隊積極稽查、守護市民健康。

施錦郎說，食安攸關全民健康，任何問題油品都應徹查源頭、釐清流向及責任歸屬。對於盧秀燕市長及台中市政府積極稽查、預防性下架並追查問題油品的作法，應回歸食安專業與事實理性檢視，不應將不同意見上升為政治攻防。

施錦郎強調，身為台中市商業會副理事長，有必要明確說明，謝豐享次針對食安事件及盧秀燕市長、市府團隊所提出的批評，並不代表本人立場，也不應被解讀為代表台中市商業會全體會員及台中廣大商界的共同意見。

此次問題油品事件，社會真正關心的應是問題油品究竟從何而來、如何進入市場、流向哪些縣市及通路，以及從源頭製造或輸入、供應鏈管理到末端銷售，各環節究竟應由誰負起責任。臺中市政府發現疑慮後積極稽查、採取預防性下架並追查流向，是地方政府基於保障市民健康所採取的食安措施，相關作為應以事實及專業進行檢視。

施錦郎呼籲，謝豐享若以個人身分對市政或食安議題提出意見，應予尊重；但若以「台中市商業會」名義對外發表重大公共議題立場，則應充分反映組織內部多元意見及會員共識，避免外界誤認單一意見即代表全體商業會立場。

施錦郎指出，該查明的就應查明，該負責的就應負責。唯有不分中央地方、不分黨派，徹底追查問題油品源頭與流向，才能真正守護消費者權益與產業信譽，讓民眾安心買油、安心用油、安心吃油。

台中市商業會理事長謝豐享昨晚公開信。圖／翻攝自網路
台中市商業會理事長謝豐享昨晚公開信。圖／翻攝自網路

盧秀燕 中聯油脂 台中

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