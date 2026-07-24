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藍青年凱道絕食被酸168斷食 羅智強嗆：林義雄教會絕食有人質疑造假？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委羅智強。記者屈彥辰／攝影
國民黨立委羅智強。記者屈彥辰／攝影

4位國民黨青年持續在凱道絕食反對毒油，也響應725凱道反毒油抗議遊行。但4位絕食者在網上被酸「輪流斷食」，國民黨立委羅智強今日表示，4位絕食者公開接受檢驗，他反問民進黨前主席林義雄在教堂裡，不公開的場合下絕食，請問當時有任何人質疑林義雄絕食是假的？

國民黨台北市議員楊植斗丶議員參選人賴苡任、新北市汐止金山萬里區議員參選人何元楷丶基隆市議員參選人張家馨響應725凱道反毒油抗議活動，在凱道絕食迄今已超過120小時。但網上有特定立場網友酸，4人是輪流斷食等

羅智強今日回應網上嘲諷，他說，中間有一度有兩位的血糖掉到70以下，曾建議停止絕食，但非常堅持，還好後來血糖回升，若身體出現嚴重警訊，醫生建議必須停止絕食，則要聽從醫生建議。他透露，今天立法院會結束後，國民黨立委會過去探視，有幾位立委會留下守夜。

羅智強說，這段時間看到網路上滿多冷血的謠言跟冷嘲熱諷，歡迎青鳥坐在那邊看，看絕食者是不是輪流吃飯還是「168斷食」，公開接受檢驗。他舉林義雄絕食為例，林義雄在教堂裡，不公開的場合下絕食，請問當時有任何人質疑林義雄絕食是假的？因為這叫人性，當時馬政府包含時任總統馬英九，哪一位不是關心林義雄的健康？

羅智強批對絕食者的抹黑「冷血」，他並表示「我們都先是人，才會是今天支持某些政黨的支持者。我們都先是人，才會有職務，不管這職務叫做總統、叫做院長、叫做立委還是叫做其他」。請從現在開始來嘲笑他，但是請有人性的對待4位絕食的年輕人。

經民連批國民黨發動725反毒油凱道抗議，不思如何督導轄內食品廠商改進食品安全管理，反而號召民眾上凱道，沿用戒嚴時期綠島監獄汙名化台獨人士的「我是人，我反毒台」口號上街遊行。對此，羅智強說，「總統道歉」、「院長下台、「全民站出來捍衛食安」、「一滴問題油都不准流入市面」，這標準是民進黨建立的，現在標準到哪裡去了？以前發生頂新油事件，民進黨都說是中央的責任，不要掛著民團二字，行護航執政跟當側翼的功能。

凱道 林義雄 羅智強 食安 國民黨

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