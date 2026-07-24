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毒油延燒號召人民上凱道 蔣萬安：民進黨最怕的是「這件事」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安號召人民725上凱道，上午接受「千秋萬事」王淺秋專訪。圖／取自「千秋萬事」直播畫面。
台北市長蔣萬安號召人民725上凱道，上午接受「千秋萬事」王淺秋專訪。圖／取自「千秋萬事」直播畫面。

毒油食安風暴持續延燒，台北市長蔣萬安號召人民725上凱道，上午接受「千秋萬事」王淺秋專訪指出，民進黨最怕的就是人民站出來，明天要上凱道，只要看到有足夠的人數站上凱道，才能真的讓民進黨政府和讓賴清德、卓榮泰低頭。

蔣萬安表示，聽到人民要上凱道，民進黨緊張，最怕的就是人民站出來，北市府再怎麼樣在上節目、在議會質詢、透過記者會講，這個傲慢的政府完全不管，覺得掌握一切權力，掌握媒體、網路、側翼，掌握司法，覺得不報導，大家不會知道。

蔣萬安說，明天要上凱道，但是只要看到有足夠的人數上凱道，這個政府，尤其是民進黨政府，他就會低頭；如果今天沒有足夠的人數，這個民進黨政府會持續的傲慢、持續的毫無作為、持續的鴨霸、持續的囂張。

蔣萬安表示，卓榮泰在立法院嗆立法委員說「這是專案報告，這不是專案道歉」這是什麼樣跋扈的心態？卓面對這麼多國人吃下毒油，這麼多孩子受到影響，台北市調查目前有10萬5千位師生吃下了毒油，檢調若陸續還有持續發現問題的批號，影響層面更大。

他說，另外一個數字，2014年當時頂新的地溝油事件，如此重大的食安醜聞，全台灣39間學校提出團體訴訟，39間。但今天全台灣統計到目前，已經有1380所學校吃下了一級致癌物的毒油，是2014年的35倍，但是今天賴清德、卓榮泰是怎麼面對這樣的毒油事件？蔣萬安說，他只是用同樣的標準，2014年民進黨喊出的總統道歉、閣揆負政治責任下台。

凱道 蔣萬安 民進黨

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