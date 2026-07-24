毒油延燒有501批產品可重新上架 蔣萬安怒轟：民進黨想要「趕快翻頁」

衛福部21日對外公布中聯油脂中游油品共19批可重新上架，共計501批產品，台北市長蔣萬安上午接受「千秋萬事」王淺秋專訪時怒指民進黨想要把這件事情大事化小、小事化無「想要趕快翻頁」，告訴大家「安全無虞」，急著上架，才是真正造成食安破口。

台北市長蔣萬安接受專訪結束後，上午也改行程，與盧秀燕、謝國樑到立法院，與國民黨立委要求「沒有真相、不准上架」，毒油害台，院長下台。

蔣萬安受訪指出，到現在他完全無法理解，為什麼民進黨想急著要上架？從一開始，要蓋牌不願意公布業者名單，到現在連問題都沒釐清，就要求要趕快上架？這很顯然就是一直站在業者的立場在幫忙護航、幫忙說話。

另外，蔣萬安說，他覺得民進黨政府現在就是想要趕快地翻頁，想要把這件事情大事化小、小事化無、淡化掉，告訴大家「安全無虞」，這些都可以上架，想把這一頁趕快翻過，告訴大家沒事。

蔣萬安指出，他認為民眾的眼睛是雪亮的，民眾很清楚，也因為我們喊出要上凱道，結果民進黨政府才趕快匆匆地在幾天前成立調查小組，也在前天才第一次要進場去查、去調查。都已經過了三周了，為什麼隔三周你才成立調查小組、才要進場去調查？中間留這麼充裕的時間，是要讓業者滅證、串供？發生這麼嚴重的事情，第一時間應該要保全證據，否則後續檢調調查就很困難。

蔣萬安指出，今天食藥署說有501個項目要重新上架，說檢查沒有問題，但調查的原因都沒有找出來，怎麼可以說已經安全無虞？「沒有真相，沒有上架」，他一定堅決反對在在這個時候，連安全疑慮都沒有排除，連真相都沒有調查清楚就上架。

蔣萬安表示，衛福部指中聯油脂這次發現，熱損率從0.5%放寬到5%，這是十倍，如果這是他們推測的原因，才會造成苯駢芘超標，以及還有沒有其他的風險、其他的致癌物質還不知道，政府是不是要全面去檢驗呢？而不是只看一個苯駢芘這個項目而已。

另外，蔣萬安說，衛福部指上架是依照食安法的規定，是要原因消滅以後，你才可以重新上架。但今天這個原因的「因」，也就是調查小組的結果出來了沒？沒有，連原因怎麼發生這個一級致癌物質流到油品、流到市面，完全講不清楚，怎麼可以告訴大家原因已經消滅，然後可以重新上架？這也是不符合目前法律的規定。

蔣萬安說，民眾要拒絕政府持續站在業者立場幫業者講話，而不顧人民的食安。這個時候你急著上架，才是真正造成食安破口。所以在這個時候，希望大家明天站出來，喊出要上凱道的時候，民進黨政府會緊張，有壓力。