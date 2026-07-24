毒油害台！蔣萬安突改行程 攜手盧秀燕、謝國樑到立法院做這事

衛福部21日對外公布中聯油脂中游油品共19批可重新上架，食藥署首度公布公布「可重新上架產品清單」，包含泰山、福懋油、福壽3家業者，共計501批產品可重新上架。台北市長蔣萬安上午突改行程，與盧秀燕、謝國樑到立法院，要求「沒有真相、不准上架」，毒油害台，院長下台。

食藥署首度公布公布「可重新上架產品清單」不過，部分地方政府早已表態，包括台北市長蔣萬安在內，不願讓產品重新上架，立法院社福及衛環委員會，昨天通過臨時提案，要求中聯案調查報告出爐前，疑慮油品及其產品不該倉促重新上架。泰山公司則表態，預防性下架產品不再上架。

台北市長蔣萬安上午突改行程，與盧秀燕、謝國樑到立法院，要求沒有真相，不准上架。包括國民黨立院總召傅崐萁，國民黨黨團全體立委也都到場。