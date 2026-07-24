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毒油害台！蔣萬安突改行程 攜手盧秀燕、謝國樑到立法院做這事

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
盧秀燕（右）與蔣萬安（左）在這次食安風暴中密切合作。記者黃仲裕／攝影。記者余承翰／攝影
盧秀燕（右）與蔣萬安（左）在這次食安風暴中密切合作。記者黃仲裕／攝影。記者余承翰／攝影

衛福部21日對外公布中聯油脂中游油品共19批可重新上架，食藥署首度公布公布「可重新上架產品清單」，包含泰山、福懋油、福壽3家業者，共計501批產品可重新上架。台北市長蔣萬安上午突改行程，與盧秀燕謝國樑到立法院，要求「沒有真相、不准上架」，毒油害台，院長下台。

食藥署首度公布公布「可重新上架產品清單」不過，部分地方政府早已表態，包括台北市長蔣萬安在內，不願讓產品重新上架，立法院社福及衛環委員會，昨天通過臨時提案，要求中聯案調查報告出爐前，疑慮油品及其產品不該倉促重新上架。泰山公司則表態，預防性下架產品不再上架。

台北市長蔣萬安上午突改行程，與盧秀燕、謝國樑到立法院，要求沒有真相，不准上架。包括國民黨立院總召傅崐萁，國民黨黨團全體立委也都到場。

謝國樑 盧秀燕 蔣萬安 致癌沙拉油 衛福部 食藥署

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繼中聯油脂爆發大豆沙拉油致癌油，連淨公司冷壓苦茶油也檢出苯駢芘。衛福部食藥署副署長遲蘭慧說，已會同新北市衛生局昨至連淨公司現場取回五件檢體採急件方式緊急檢驗，預計一周內完成檢驗。食藥署年底前將啟動食用油脂專案稽查，初步鎖定近期確認為高風險的大豆沙拉油、苦茶油列入稽查項目。

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