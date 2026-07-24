鄭麗文稱「頂新油沒危害健康」 陳以信：法官認證說法沒錯

致癌油案延燒，國民黨號召民眾25日上凱道。國民黨主席鄭麗文23日在歷史哥網路專訪時提到，「當年頂新的油沒有危害健康，只是因來源處理的問題，讓大家覺得很噁心。這起事件涉及的是一級致癌物，不是普通的問題。」國民黨文傳會主委陳以信晚間表示，就算民進黨刻意扭曲轉移焦點，也無法掩蓋賴政府失職卸責的事實。

陳以信指出，頂新案二審判決報導，法院一審判決魏應充無罪理由是，「雖然頂新原料有重金屬等成分，但精煉後的成品符合衛生規定，做成無罪判決」，但此判決一出全國譁然。二審時法官指出，「頂新向大幸福公司進口的飼料油，縱使精製符合標準與食用油脂衛生標準等規範，亦無從認定可供人食用。」改重判15年。他強調，兩審判決法官都認證鄭麗文的說法沒錯。

陳以信指出，鄭麗文的用意就在於，頂新的成品油雖然符合衛生標準，但是因為使用的原料油非常噁心，並驗出包含重金屬的成分，就算精練後的成品油符合衛生標準也不能成為食用油，頂新因此也被重判了15年。相較之下，現今中聯油脂的成品油就含一級致癌物，問題遠比當年頂新案還要嚴重許多。

陳以信表示，回顧當年馬政府的處置，時任行政院長江宜樺、衛福部長邱文達及食藥署長葉明功相繼下台；如今從總統、行政院長到衛福部、食藥署，竟然沒有任何人願意負起政治與行政責任，凸顯出賴清德政府面對人民的顢頇與傲慢。

陳以信批評，民進黨刻意扭曲鄭麗文發言，企圖轉移焦點，卻無法掩蓋賴政府失職卸責的事實。他呼籲，全體關心食安的國人，7月25日一起站上凱達格蘭大道，用行動向這個失職、失能、傲慢、顢頇的政府發出怒吼，要求賴總統向全民公開道歉，要求行政院長卓榮泰及衛福部長石崇良為食安失職負起政治責任、立即下台。