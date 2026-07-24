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中央放行501項油品可上架 市場掛零

聯合報／ 記者林琮恩林媛玲林佳彣／連線報導
連淨苦茶油自主通報苯駢芘超標，新北衛生局會同北市分頭稽查，要求下架停止生產，回收疑似超標油品。圖／新北衛生局提供
連淨苦茶油自主通報苯駢芘超標，新北衛生局會同北市分頭稽查，要求下架停止生產，回收疑似超標油品。圖／新北衛生局提供

中聯油脂爆發大豆沙拉油致癌油，連淨公司冷壓苦茶油也檢出苯駢芘。衛福部食藥署副署長遲蘭慧說，已會同新北市衛生局昨至連淨公司現場取回五件檢體採急件方式緊急檢驗，預計一周內完成檢驗。食藥署年底前將啟動食用油脂專案稽查，初步鎖定近期確認為高風險的大豆沙拉油、苦茶油列入稽查項目。

即使苦茶油也檢出苯駢芘，食藥署昨天仍公布首批「可重新上架產品清單」，泰山、福懋油、福壽三家業者，共計五○一項產品可重新上架。不過，部分地方政府反對產品重上架，泰山和福壽也允諾預防性下架產品不再上架。事實上，衛福部公告對五○一項產品「開綠燈」，市場架上仍掛零。食藥署副署長王德原說，前天已函送十九批符合重新上架條件油品資訊予地方政府，至於實際重新上架時程、通路及販售安排，尊重地方權責及業者決定。

遲蘭慧說，連淨綠色科技公司本月廿一日自主通報自家產品檢出苯駢芘超標，經釐清該批檢出不合格產品共五○二四罐，分別於棉花田生機園地、統一生機等超市販售，因仍有九三九罐於架上販售，已要求業者下架回收，未出貨四○八五罐，已實施封存回收作業，食藥署取回該批疑慮油品共五項檢體檢驗。

遲蘭慧說，年底前啟動食用油脂專案稽查，優先鎖定大豆沙拉油、苦茶油，其餘食用油脂例行稽查則持續進行，轄內有食用油脂工廠縣市，也會依轄內油脂業規模等因素綜合考量規畫稽查專案，中央將與地方討論，如何合作稽查提升稽查效率。

標榜健康的連淨苦茶油前年曾進軍日本百貨公司，該公司的苦茶籽原料由中國大陸江西等地輸入，進口驗收時皆取得檢驗合格證明。據了解，業者在當地的原生態區域建立五十公頃契作生產基地，採收後再運回台灣製作產品，但產生超標苯駢芘的原因究竟是出在原料、製程或其他環節，仍須進一步調查。遲蘭慧說，本次苦茶油案件與中聯無關、未使用相關原料油，但製程是否為冷壓，仍有待確認。

新北市長侯友宜第一時間啟動食安管制，要求業者停止作業及產品預防性下架，徹查下游端流向，並和北市同步展開稽查。台北市長蔣萬安說，「最讓人驚訝的是，它並不是屬於中聯油脂下游福壽、福懋油或泰山，而是另外一家。」

新北衛生局分析，不排除榨油過程「高溫加熱」產生的汙染物，已要求產線暫停及油品下架，待業者完成改善後才能恢復生產，並請業者將原料及加工環節一併納入檢討，近期也將召開專家會議。

國民黨立委王育敏質疑，政府前瞻食品建設編列至少五十億預算，衛福部長石崇良卻稱檢驗苯駢芘量能不足，僅三家合格實驗室。遲蘭慧表示，全國可執行苯駢芘檢驗共九家實驗室，其中三家為食藥署認證實驗室，其餘取得全國認證基金會認證；近期檢測量能吃緊，主因中聯油脂案件湧入大量檢測樣本。

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