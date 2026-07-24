油品問題連環爆！專家促驗所有食用油
連淨科技旗下苦茶油也檢出苯駢芘不符標準，林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說，此次苦茶油苯駢芘超標，業者宣稱為冷壓處理，理論上未經高溫處理，不會產生高濃度苯駢芘，主管機關應查廠檢視製程是否有高溫環節，且高溫製程的大豆沙拉油與低溫冷壓的苦茶油都出現問題，主管機關應針對所有食用油脂擴大檢驗，找出苯駢芘出現的真正原因。
環團指出苯駢芘是多環芳香烴家族中毒性最強者，附著在空氣中的細懸浮微粒上，吸進去的比吃下去的毒油致癌風險更高。環境部長彭啓明昨表示，台灣大型工業區的多環芳香烴的容許值遠低於歐盟的一奈克／立方公尺；但環境部仍很重視，今年會增訂有關苯駢芘的空氣品質管制標準。
至於中研院長陳建仁表示「喝水可代謝苯駢芘」，台大公衛學院教授詹長權說，目前無直接證據顯示，增加飲水量能有效降低苯駢芘毒性。
顏宗海說，苯駢芘為脂溶性化合物，其代謝物可能造成胃癌、腸道癌等多種癌症，民眾若吃到苯駢芘超標的苦茶油、大豆油，建議應多吃高纖維、新鮮的蔬果，以經肝臟代謝苯駢芘。
中研院前研究員何美鄉表示，環境汙染及加熱程序均可能產生苯駢芘，各年齡層民眾攝取熱量來自油脂比率約占三分之一，呼籲盤點環境中苯駢芘基本量，並建議政府針對進口大豆訂出分級標準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。