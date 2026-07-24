快訊

毒油案延燒…蔣萬安砲轟卓榮泰：是要你下台 不是要喝你一口茶

油品問題連環爆！專家促驗所有食用油

聯合報／ 記者林琮恩周佑政／台北報導

連淨科技旗下苦茶油也檢出苯駢芘不符標準，林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說，此次苦茶油苯駢芘超標，業者宣稱為冷壓處理，理論上未經高溫處理，不會產生高濃度苯駢芘，主管機關應查廠檢視製程是否有高溫環節，且高溫製程的大豆沙拉油與低溫冷壓的苦茶油都出現問題，主管機關應針對所有食用油脂擴大檢驗，找出苯駢芘出現的真正原因。

環團指出苯駢芘是多環芳香烴家族中毒性最強者，附著在空氣中的細懸浮微粒上，吸進去的比吃下去的毒油致癌風險更高。環境部長彭啓明昨表示，台灣大型工業區的多環芳香烴的容許值遠低於歐盟的一奈克／立方公尺；但環境部仍很重視，今年會增訂有關苯駢芘的空氣品質管制標準。

至於中研院長陳建仁表示「喝水可代謝苯駢芘」，台大公衛學院教授詹長權說，目前無直接證據顯示，增加飲水量能有效降低苯駢芘毒性。

顏宗海說，苯駢芘為脂溶性化合物，其代謝物可能造成胃癌、腸道癌等多種癌症，民眾若吃到苯駢芘超標的苦茶油、大豆油，建議應多吃高纖維、新鮮的蔬果，以經肝臟代謝苯駢芘。

中研院前研究員何美鄉表示，環境汙染及加熱程序均可能產生苯駢芘，各年齡層民眾攝取熱量來自油脂比率約占三分之一，呼籲盤點環境中苯駢芘基本量，並建議政府針對進口大豆訂出分級標準。

環境部 苦茶油 苯駢芘 中聯油脂 彭啟明

延伸閱讀

連淨苦茶油苯駢芘超標 業者從中國採購苦茶籽原料驗收時卻合格

沙拉油、苦茶油檢出致癌物超標 食藥署擬啟動全台食用油脂稽查專案

陳建仁稱喝水可代謝苯駢芘 台大公衛教授：不能視為有效解毒方法

連淨自主通報苦茶油檢出苯駢芘含量超標 新北衛生局啟動下架

相關新聞

鄭麗文稱「頂新油沒危害健康」 陳以信：法官認證說法沒錯

致癌油案延燒，國民黨號召民眾25日上凱道。國民黨主席鄭麗文23日在歷史哥網路專訪時提到，「當年頂新的油沒有危害健康，只是因來源處理的問題，讓大家覺得很噁心。這起事件涉及的是一級致癌物，不是普通的問題。」國民黨文傳會主委陳以信晚間表示，就算民進黨刻意扭曲轉移焦點，也無法掩蓋賴政府失職卸責的事實。

新聞眼／速修法讓油品重上架…真相還不明 政府急什麼

食用油苯駢芘超標事件連環燒，繼中聯大豆沙拉油後，又爆出連淨綠色科技苦茶油案件，衛福部卻無視地方政府、各級民代的反對聲浪，執意在疑慮油品調查未完備前，急於公布中聯油脂「可重新上架產品清單」。油品苯駢芘原料、製程尚待調查，重新上架油品是否真無健康疑慮，到底在急什麼？

盧秀燕：寧嚴勿鬆 不鼓勵使用重新上架油

衛福部食藥署昨公布，預防性下架的中聯油脂可重新上架。台中市長盧秀燕表示，中市「寧嚴勿鬆」，營養午餐等政府供膳系統禁止使用，也不鼓勵民眾選購或使用。台北市長蔣萬安說，民進黨政府將有疑慮的品項全面上架，這才是食安破口。

蔣萬安：725站出來 改變傲慢民進黨

國民黨號召民眾明天上凱道反毒油，行政院會昨天緊急通過食安法修正草案，台北市長蔣萬安昨晚接受ＴＶＢＳ專訪時喊話，如果人民七二五不站出來，就無法改變民進黨政府的傲慢不作為；如果人民七二五不站出來，「就是默默承認，台灣人民就是爛命一條」。總統府秘書長潘孟安昨對遊行表示尊重，民進黨秘書長徐國勇則批國民黨是「假食安、真造勢」。

油品問題連環爆！專家促驗所有食用油

連淨科技旗下苦茶油也檢出苯駢芘不符標準，林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說，此次苦茶油苯駢芘超標，業者宣稱為冷壓處理，理論上未經高溫處理，不會產生高濃度苯駢芘，主管機關應查廠檢視製程是否有高溫環節，且高溫製程的大豆沙拉油與低溫冷壓的苦茶油都出現問題，主管機關應針對所有食用油脂擴大檢驗，找出苯駢芘出現的真正原因。

中聯廠長百萬交保 中檢當庭抗告

台中地檢前天第二波搜索中聯油脂，聲押中聯廠長陳明榮，但台中地院認為，檢察官未舉證陳是否為「食品業者」，裁定一百萬元交保，中檢當庭抗告。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。