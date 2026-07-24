蔣萬安：725站出來 改變傲慢民進黨

國民黨號召民眾明天上凱道反毒油，行政院會昨天緊急通過食安法修正草案，台北市長蔣萬安昨晚接受ＴＶＢＳ專訪時喊話，如果人民七二五不站出來，就無法改變民進黨政府的傲慢不作為；如果人民七二五不站出來，「就是默默承認，台灣人民就是爛命一條」。總統府秘書長潘孟安昨對遊行表示尊重，民進黨秘書長徐國勇則批國民黨是「假食安、真造勢」。

行政院會昨天通過食安法修正草案，規範重大食安事件中央可成立指揮中心，食品業者於發現或知悉產品有危害安全衛生之虞，應於廿四小時內通報，若有隱匿情事最重可罰三千萬元。國民黨立委廖偉翔質疑，政院版修法對於「預防性下架」與「吹哨者保護」等根本問題毫無突破，完全是治標不治本的打假球。

國民黨發起七二五凱道活動，蔣萬安說，賴清德總統與其出來叫大家一起吃肉圓，為什麼不趕快去查真相、為什麼不第一時間就公布業者名單，中央的做法只會造成民眾更加恐慌，影響面非常廣，民眾、校園、小吃攤及台灣美食王國的國際形象都大受重創，一開始政府還講錯這些毒油銷到南韓，離譜到無法接受，「行政院長卓榮泰下台、賴總統道歉，這是人民最卑微要求」。

蔣也批，日前參加政務委員陳時中主持的食安修法會議，但他非常失望，行政院修法如此倉促草率，各部會意見都不一樣，「六都首長去現場還陪著你文字修正」。卓榮泰未親自主持，卻要留大家喝茶，「我是要你下台，不是要喝你一口茶」，他也不解為何中央調查慢吞吞護航，不敢調查清楚卻急著上架，「民進黨臉皮比城牆還厚」。

國民黨主席鄭麗文表示，中台灣以北全面動員，民眾反映很熱烈，當天「凱道一定會滿」，讓民進黨政府感受到人民的憤怒，害全台灣人誤食毒油，是賴總統上任兩年最「偉大」功績，人民走上街頭全拜民進黨政府所賜，國民黨要求閣揆下台、總統道歉，賴總統不要再躲起來。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，在野黨抓住食安事件，擴大成政治攻防，「如果上街頭喊一喊就能把關食安，那就不用立法院了」。潘孟安說，集會遊行是社會人民的權利，不管中央或地方都要謙卑以對；基於這次教訓，未來中央與地方如何補強食安網絡，才是全民關注的。