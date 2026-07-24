快訊

毒油案延燒…蔣萬安砲轟卓榮泰：是要你下台 不是要喝你一口茶

聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安：725站出來 改變傲慢民進黨

聯合報／ 政治中心、地方社會中心／連線報導

國民黨號召民眾明天上凱道反毒油，行政院會昨天緊急通過食安法修正草案，台北市長蔣萬安昨晚接受ＴＶＢＳ專訪時喊話，如果人民七二五不站出來，就無法改變民進黨政府的傲慢不作為；如果人民七二五不站出來，「就是默默承認，台灣人民就是爛命一條」。總統府秘書長潘孟安昨對遊行表示尊重，民進黨秘書長徐國勇則批國民黨是「假食安、真造勢」。

行政院會昨天通過食安法修正草案，規範重大食安事件中央可成立指揮中心，食品業者於發現或知悉產品有危害安全衛生之虞，應於廿四小時內通報，若有隱匿情事最重可罰三千萬元。國民黨立委廖偉翔質疑，政院版修法對於「預防性下架」與「吹哨者保護」等根本問題毫無突破，完全是治標不治本的打假球。

國民黨發起七二五凱道活動，蔣萬安說，賴清德總統與其出來叫大家一起吃肉圓，為什麼不趕快去查真相、為什麼不第一時間就公布業者名單，中央的做法只會造成民眾更加恐慌，影響面非常廣，民眾、校園、小吃攤及台灣美食王國的國際形象都大受重創，一開始政府還講錯這些毒油銷到南韓，離譜到無法接受，「行政院長卓榮泰下台、賴總統道歉，這是人民最卑微要求」。

蔣也批，日前參加政務委員陳時中主持的食安修法會議，但他非常失望，行政院修法如此倉促草率，各部會意見都不一樣，「六都首長去現場還陪著你文字修正」。卓榮泰未親自主持，卻要留大家喝茶，「我是要你下台，不是要喝你一口茶」，他也不解為何中央調查慢吞吞護航，不敢調查清楚卻急著上架，「民進黨臉皮比城牆還厚」。

國民黨主席鄭麗文表示，中台灣以北全面動員，民眾反映很熱烈，當天「凱道一定會滿」，讓民進黨政府感受到人民的憤怒，害全台灣人誤食毒油，是賴總統上任兩年最「偉大」功績，人民走上街頭全拜民進黨政府所賜，國民黨要求閣揆下台、總統道歉，賴總統不要再躲起來。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，在野黨抓住食安事件，擴大成政治攻防，「如果上街頭喊一喊就能把關食安，那就不用立法院了」。潘孟安說，集會遊行是社會人民的權利，不管中央或地方都要謙卑以對；基於這次教訓，未來中央與地方如何補強食安網絡，才是全民關注的。

蔣萬安 民進黨 潘孟安 中聯油脂 苦茶油 反毒油

延伸閱讀

毒油案延燒...蔣萬安砲轟卓榮泰：是要你下台 不是要喝你一口茶

轟賴清德、卓榮泰公然說謊 蔣萬安號召上凱道：難道台灣人爛命一條？

在野集結 蔣萬安邀韓國瑜上凱道

725上凱道反毒油 鄭麗文：民眾反映熱烈凱道一定滿

相關新聞

鄭麗文稱「頂新油沒危害健康」 陳以信：法官認證說法沒錯

致癌油案延燒，國民黨號召民眾25日上凱道。國民黨主席鄭麗文23日在歷史哥網路專訪時提到，「當年頂新的油沒有危害健康，只是因來源處理的問題，讓大家覺得很噁心。這起事件涉及的是一級致癌物，不是普通的問題。」國民黨文傳會主委陳以信晚間表示，就算民進黨刻意扭曲轉移焦點，也無法掩蓋賴政府失職卸責的事實。

蔣萬安：725站出來 改變傲慢民進黨

國民黨號召民眾明天上凱道反毒油，行政院會昨天緊急通過食安法修正草案，台北市長蔣萬安昨晚接受ＴＶＢＳ專訪時喊話，如果人民七二五不站出來，就無法改變民進黨政府的傲慢不作為；如果人民七二五不站出來，「就是默默承認，台灣人民就是爛命一條」。總統府秘書長潘孟安昨對遊行表示尊重，民進黨秘書長徐國勇則批國民黨是「假食安、真造勢」。

油品問題連環爆！專家促驗所有食用油

連淨科技旗下苦茶油也檢出苯駢芘不符標準，林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說，此次苦茶油苯駢芘超標，業者宣稱為冷壓處理，理論上未經高溫處理，不會產生高濃度苯駢芘，主管機關應查廠檢視製程是否有高溫環節，且高溫製程的大豆沙拉油與低溫冷壓的苦茶油都出現問題，主管機關應針對所有食用油脂擴大檢驗，找出苯駢芘出現的真正原因。

新聞眼／速修法讓油品重上架…真相還不明 政府急什麼

食用油苯駢芘超標事件連環燒，繼中聯大豆沙拉油後，又爆出連淨綠色科技苦茶油案件，衛福部卻無視地方政府、各級民代的反對聲浪，執意在疑慮油品調查未完備前，急於公布中聯油脂「可重新上架產品清單」。油品苯駢芘原料、製程尚待調查，重新上架油品是否真無健康疑慮，到底在急什麼？

中聯廠長百萬交保 中檢當庭抗告

台中地檢前天第二波搜索中聯油脂，聲押中聯廠長陳明榮，但台中地院認為，檢察官未舉證陳是否為「食品業者」，裁定一百萬元交保，中檢當庭抗告。

盧秀燕：寧嚴勿鬆 不鼓勵使用重新上架油

衛福部食藥署昨公布，預防性下架的中聯油脂可重新上架。台中市長盧秀燕表示，中市「寧嚴勿鬆」，營養午餐等政府供膳系統禁止使用，也不鼓勵民眾選購或使用。台北市長蔣萬安說，民進黨政府將有疑慮的品項全面上架，這才是食安破口。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。