新聞眼／速修法讓油品重上架…真相還不明 政府急什麼

食用油苯駢芘超標事件連環燒，繼中聯大豆沙拉油後，又爆出連淨綠色科技苦茶油案件，衛福部卻無視地方政府、各級民代的反對聲浪，執意在疑慮油品調查未完備前，急於公布中聯油脂「可重新上架產品清單」。油品苯駢芘原料、製程尚待調查，重新上架油品是否真無健康疑慮，到底在急什麼？

衛福部十九日公告十九批中聯油脂產品檢驗合格，下游產品可重新上架，廿一日新北市政府接獲連淨科技通報苦茶油苯駢芘超標，就在中聯油脂調查小組仍在分析毒性物質生成原因之際，在食用油脂苯駢芘來源不明時，食藥署於昨公布五○一項可重新上架產品名單，無疑是塑造「民生回歸常軌」假象，但負責第一線把關的地方政府期期以為不可，台中市長盧秀燕表示，中市「寧嚴勿鬆」，連油品業者也坦言，「就算政府允許，我們也不敢貿然補貨」。就算衛福部「開綠燈」，也無法安定民心。

台北市長蔣萬安號召民眾明天至凱道遊行反毒油，藍白大集結，中間選民的不滿浪潮，大選在即，對執政黨造成不小的壓力，不僅傳出主責的行政官員將下台「滅火」，行政院會也緊急於昨天通過食安法修正草案。

但草案中高風險業者逐批查驗、隱匿不報等加重裁罰作法，被專家質疑，根本無法自源頭解決問題，當又遇食安事件時，食品業者仍會將問題推給上游。

中聯油脂案爆發至今，衛福部長石崇良在立院備詢時稱原料、製程都是可能因素，試圖將矛頭指向巴西黃豆原料，淡化食安把關系統性疑慮，孰料同日就發生號稱原料低溫處理，油品全程冷壓的苦茶油，也檢出苯駢芘，不僅衛福部狠遭打臉，全民更是苦等不到真相。

石崇良稱台中市檢驗比與綠營執政的台南、高雄市相比明顯偏低，完全無視地方抽驗比率須視轄內食品工廠規模而定，南部大統益市占率逾五成，遠超中聯三成五。政府既有餘裕盤點重新上架產品、比對地方政府抽驗頻率，應盡快完成致癌油案件調查，公布苯駢芘關鍵來源，並完成補強措施，還給民眾安心的食品環境。

衛福部次長林靜儀上周一句，高溫烹調如炸雞排即會產生苯駢芘，「雞排不是鼓勵大家吃的食物」，引發民眾炸鍋；隔沒幾天，賴總統請新任黨公職吃「炸肉圓」，同樣都是油炸物，到底該相信誰？當人民飲食失去「免於恐懼的自由」，政府再多修法、再多的保證，恐怕都只是空話。