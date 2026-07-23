對比2014年黑心油...蔣萬安轟中央處理毒油慢吞吞：中間有貓膩？

毒油食安風暴，北市長蔣萬安今接受趙少康「少康戰情室」專訪，蔣說，這次的致癌油案，受影響學校幼兒園數比2014年地溝油事件還大非常多；也比先前三級致癌物蘇丹紅影響大，但為什麼這次中央卻慢慢吞吞、掩蓋護航，真相還沒釐清急上架？不禁讓人民懷疑，中間到底有沒有貓膩？

蔣說，這次面對苯駢芘一級致癌物，到目前為止，台北市有125所學校幼兒園受影響，蔣對比2014地溝油事件，當時全台只有39間學校受到影響，但這一次，目前了解全台已經有1300多件學校受到影響，這次毒油事件的嚴重程度、影響範圍層面，比上一次還要非常、非常的多。

蔣疑惑說，現在有人也在講，這次出問題的中聯，下面還有福壽、福懋、泰山等，被人發現接受調查的業者怎麼隔幾天就交保？甚至之前還跟賴清德總統一起合照？種種這些，中央到底有什麼難言之隱？

甚至這次食安法修法，地方政府提出非常多具體建議，但前天修法會議，蔣今專訪也親自還原當天狀況，表示當天到了現場，各部會之間彼此意見還不一樣、裡面一條一條(條文)還在文字修正，「要六都首長去現場陪著文字修正」，讓六都首長覺得非常失望、也非常訝異，為何行政院修法是如此倉促草率。

「人民要的，就是中央好好處理食安、查明原因、公布流向，告訴大家真相是什麼，但中央卻選擇一再掩蓋？」蔣萬安也提到，尤其這次看到民進黨黨公職的發言莫名其妙，有人說「又不是我逼你吃」、還有人說就不要吃雞排，還包括要人民「多喝水就可以排掉」，種種這些，慢慢累積民怨，人民已經再也受不了。

「從核食、萊豬、發芽的馬鈴薯、毒蘋果、到這次毒油事件，哪一項民進黨政府有好好誠懇檢討、向人民道歉？有任何人為食安事件，負起政治責任？」蔣說，他就是要用同樣標準，「卓榮泰你就是要下台！賴清德總統就是要道歉！」這是人民最基本、最卑微的要求。

蔣也提到，前天他去行政院參加修法會議，卓院長不親自主持，晚間六時才來邀六都首長喝茶，蔣萬安今天專訪時更嗆「今天我是要你下台，不是要喝你一口茶」，痛斥這個中央政府，已經荒謬到一個地步。直到人民要上街頭，民進黨政府才感覺到壓力，趕快來處理修法，所以如果725不站上街頭，等同就是要人民默默吞下毒油。