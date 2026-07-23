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毒油案延燒…蔣萬安砲轟卓榮泰：是要你下台 不是要喝你一口茶

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毒油案延燒...蔣萬安砲轟卓榮泰：是要你下台 不是要喝你一口茶

聯合報／ 記者林麗玉楊正海李承穎／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天表示，「卓榮泰就是要下台，賴清德就是要道歉，這是人民最卑微要求」。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安今天表示，「卓榮泰就是要下台，賴清德就是要道歉，這是人民最卑微要求」。記者余承翰／攝影

毒油案持續延燒，台北市長蔣萬安今天接受TVBS「少康戰情室」專訪表示，日前參加行政院食安會議，院長卓榮泰未親自主持，卻要留大家下來喝杯茶，「我是要你下台，不是要喝你一口茶」，這個政府荒謬到這個地步。

他提及，民進黨政府處理毒油態度最讓人民最憤怒、最不滿，賴清德總統還說處理很快，但是到了第四周了，查明真相沒有？甚至到了22天才讓調查小組進去調查，「卓榮泰就是要下台，賴清德就是要道歉，這是人民最卑微要求」。

蔣萬安指出，如果人民725不站出來，就無法改變民進黨政府的傲慢、不作為；如果725不站出來，就無法改變現在持續掩蓋、急著重新上架作為；如果人民725不站出來，「就是默默承認，台灣人民就是爛命一條」。

他提到，日期參加行政院食安會議，由政務委員陳時中主持，但他非常失望訝異，行政院修食安法如此倉促草率，各部會意見都不一樣，「六都首長去現場還陪著你文字修正」。

他也說，大家希望實驗室知悉發現超標要即刻通報，但衛福部食藥署提出修法版本內容，罰則卻是實驗室發現超標，還可以「限期改善」，到底是站在人民立場還是業者立場？是走過場、走形式，還是為了避免725上凱道而淡化？

蔣萬安說，院長卓榮泰未親自主持，卻要留大家下來喝杯茶，「我是要你下台，不是要喝你一口茶」，這個政府荒謬到這個地步。他也不解，為什麼中央政府這次調查慢慢吞吞、護航，實在無法理解，中間到底有何「貓膩」？不敢調查清楚，卻急著上架？

「民進黨臉皮比城牆還厚」蔣萬安說，黨公職發言莫名其妙，還可以說多喝水就可排掉、不要吃就好了、民眾上街頭都是無知，都讓人看不下去，對比2014年砲轟中央，民進黨政府黨公職這次卻鴉雀無聲，像是新北市蘇巧慧、台中何欣純、高雄賴瑞隆等要爭取地方父母官的參選人，有質疑過中央政府嗎？卻把責任往人民身上推。

蔣萬安提到當年2014年黑心油風暴，當時民進黨是用什麼樣的標準檢視中央政府？他列舉，當時賴清德要求開「國是會議，還要求當時的「總統道歉、院長下台」，但現在，賴清德總統開了國是會議沒有？還有當時的立委陳其邁也說，如果讓行政院長當食安會議主席就是台灣之恥；立委蔡其昌也說，當時處理食安事件，離譜到人神共憤。

蔣萬安痛批，他只是用當年民進黨政治人物的原話還給民進黨。尤其民進黨已經執政10年，現在卻還將食安責任推給地方政府，這是讓人民最無法接受，所以他才號召725上凱道，因為人民給民進黨機會執政10年，到現在民進黨卻還在推卸責任。

令蔣萬安更氣憤的是，當地方政府第一時間掌握業者名單、公開透明，大家如果還記得，7月2日時，食藥署卻說第二層業者不公布，蔣說，他當時就堅決反對，甚至卓榮泰院長還批地方「你為什麼要搶快？」這不就證明中央政府蓋牌？

蔣痛斥，這些過程都是客觀事實、且歷歷在目，不過到現在，賴清德總統、院長卓榮泰卻是到現在還在說沒有蓋牌、沒有掩護，「這難道不是公然說謊？」

卓榮泰 蔣萬安 行政院

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