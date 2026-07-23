毒油延燒...蔣萬安怒轟若中央有聽建議「就不會突然發生苦茶油」

毒油案延燒，新北市衛生局接獲連淨綠色科技股份有限公司自主通報，旗下生產的連淨苦茶油疑似檢出苯駢芘超標。對此，台北市長蔣萬安接受少康戰情室專訪指出，中央當時若有聽北市的建議，不只針對中聯油脂系統，包括幾個源頭的廠商做清查，現在也不會突然有苦茶油又出來。

蔣萬安指出，民進黨和中央各部會，與其出來叫大家一吃肉圓，公然說謊說這都非常安全，為什麼不好好把握個時間、趕快下架，為什麼不趕快去查真相告訴大家，為什麼不第一時間就公布業者名單，掌握一切的流向。

蔣萬安指出，中央的做法，只會造成民眾更加的恐慌，其實影響面非常廣，不只是民眾、不只是孩子、學校的校園，其實包括很多的商圈夜市這些小店家攤商，以及台灣整體美食王國的國際形象，都大受重創，甚至包括一開始政府指這些毒油銷到韓國，還講錯，這個政府真的是離譜到無法讓人接受。

蔣萬安說，所以他才要大家7月25日能夠站上凱道，讓大家彼此看到共同的理念，同時也才能告訴這個政府，民眾巨大的憤怒，也只有足夠的人數上凱道，告訴這個政府，行政院院長下台，總統道歉。