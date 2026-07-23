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轟賴清德、卓榮泰公然說謊 蔣萬安號召上凱道：難道台灣人爛命一條？

聯合報／ 記者林麗玉楊正海／台北即時報導
毒油食安風暴持續延燒，台北市長蔣萬安號召人民725上凱道，蔣萬安今接受趙少康「少康戰情室」專訪，痛斥賴清德總統、行政院長卓榮泰在整個食安風暴處理「公然說謊！」記者林麗玉／攝影
毒油食安風暴持續延燒，台北市長蔣萬安號召人民725上凱道，蔣萬安今接受趙少康「少康戰情室」專訪，痛斥賴清德總統、行政院長卓榮泰在整個食安風暴處理「公然說謊！」記者林麗玉／攝影

毒油食安風暴持續延燒，台北市長蔣萬安號召人民725上凱道，蔣萬安今接受趙少康「少康戰情室」專訪，痛斥賴清德總統、行政院長卓榮泰在整個食安風暴處理「公然說謊！」

蔣萬安說，如果人民725不站出來，就無法改變民進黨政府的傲慢、不作為；如果725不站出來，就無法改變現在持續掩蓋、急著重新上架作為；如果人民725不站出來，「就是默默承認，台灣人命就是爛命一條？」

蔣萬安今天專訪也重提當年2014年的地溝油事件，蔣問，當時民進黨是用什麼樣的標準檢視中央政府？他列舉，當時賴清德要求開「國是會議，還要求當時的「總統道歉、院長下台」，但現在，賴清德總統開了國是會議沒有？還有當時的立委陳其邁也說，如果讓行政院長當食安會議主席就是台灣之恥；立委蔡其昌也說，當時處理食安件事，離譜到人神共憤。

蔣萬安痛批，他只是用當年民進黨政治人物的原話還給民進黨。尤其民進黨已經執政十年，現在卻還將食安責任推給地方政府，這是讓人民最無法接受，所以他才會號召725上凱道，因為人民給民進黨機會執政十年，到現在民進黨卻還在推卸責任。

令蔣萬安更氣憤的是，這次的致癌油品事件，影響到全國各個層面，從源頭出現問題，當然是中央政府要負最大責任。但當地方政府第一時間掌握業者名單、公開透明，大家如果還記得，7月2日時，食藥署卻說第二層業者不公布，蔣說，他當時就堅決反對，甚至卓榮泰院長還批地方「你(地方政府)為什麼要搶快？」這不就證明中央政府蓋牌？

蔣痛斥，這些過程都是客觀事實、且歷歷在目，不過到現在，賴清德總統、院長卓榮泰卻是到現在還在說沒有蓋牌、沒有掩護，「這難到不是公然說謊？」這些就是當時中央的決策，為什麼要公然說謊？

蔣說，這次食安事件，中央處理「蓋牌、掩蓋、掩護、包庇」，如果今天人民不站出來，就無法跟孩子、我們的下一代說，曾經為了你們的健康站出來、為食安發聲。蔣萬安今天專訪，也特地送一件白色T恤給趙少康，邀他725一起上凱道。

卓榮泰 蔣萬安 賴清德

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