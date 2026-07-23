北市辦不到！中央放行19批油重上架...殷瑋：沒真相 不可能

毒油食安風暴持續延燒，食藥署今天放行19批油品，共501項產品可重新上架。北市研考會主委殷瑋今天傍晚接受飛碟晚餐主持人王淺秋專訪時回應「辦不到」！殷瑋強調，真相未明前，北市不可能只靠中央一紙公文就讓油品全面上架。

殷瑋質疑，不只大豆沙拉油，今天連苦茶油都被查出苯駢芘超標，冷壓製作的油品，怎麼會產生苯駢芘？在事件持續擴大的同時，調查報告仍未出爐，為什麼中央還要拚了命的急著讓問題油品重新上架？殷瑋強調，人民現在的不安心是來自中央政府的不作為，必須先釐清問題，才能說服人民安心。

針對民進黨秘書長徐國勇今日以「油本事就來」為題開直播，對中央政府處置措施，連說三次「非常快」。殷瑋痛批「民進黨的臉皮非常厚」，真是「袂見笑」，同時大酸民進黨已經「整個黨樹懶化」，事件爆發近月才出動查廠，怎麼敢說處置非常快？難道是在不同時空看見不同時間性？

殷瑋並向賴清德總統喊話，他在台南市長任內高喊「食安即國安」，強調食安是中央權責，要求盡速召開國安會議，現在當了總統，7月6日爆發致癌油事件至今，連賴清德的聲音都聽不到，一次國安會議也沒開，到底是忘記了還是害怕想起來？

殷瑋痛批民進黨執政十年，已經把自己活成皇家（royal）樣態，失去了忠誠（loyal），他指出，沒人想在大熱天的周末上街頭，就因為中央政府的傲慢，才「逼我吃毒油、逼我上街頭」，因此呼籲民眾，7/25一起上凱道。