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政院推食安法修法 廖偉翔：治標不治本的打假球

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
國民黨台中立委廖偉翔、羅廷瑋。聯合報系資料照
國民黨台中立委廖偉翔、羅廷瑋。聯合報系資料照

政院今天拍板「食品安全衛生管理法」修正草案，包括高風險業者逐批查驗、隱匿不報加重罰則至3000萬元等。國民黨立委廖偉翔表示，政院版修法對於「預防性下架」與「吹哨者保護」等根本問題毫無突破，完全是治標不治本的打假球；國民黨立委羅廷瑋表示，政院應公開真相，把制度漏洞真正補起來，截至目前為止，該誰負責、該誰下台，至今民進黨政府無人提及。

廖偉翔指出，政院版僅將成立指揮中心列為「得成立」的備用選項，並訂定地方應負第一線通報與動員應變責任，但像中聯油脂這類跨縣市的大宗油脂事件，地方缺乏源頭與邊境資料，中央不負起跨部會整合責任，卻要地方在第一線滅火，完全是卸責官僚作風。且政院版僅提高罰鍰，卻沒給予業者自查通報的免罰誘因與吹哨者的舉證反轉保護，最終只會造成「誠實者倒楣、隱匿者僥倖」的惡性循環。

廖偉翔強調，黨團以及自提版本已提出「原料違規一律預防下架」、「核心大廠加重管制」，並增設「誠實通報免罰」和「吹哨者保護機制」，他認為，唯有從源頭建立嚴密防線，才能建立國人信任的食安體系。

另外，國民黨立委羅廷瑋表示，政院此次修法只能算是回應民意的第一步，不能把「提出草案」就當成「問題已經解決」修法當然有必要，但要補哪一個漏洞，必須先把這次事件查清楚。

羅廷瑋指出，以草案增設「中央食品安全事件指揮中心」為例，行政院原本就設有食安辦，職責同樣包括跨部會協調及重大食安事件應變。既然現有機制早已存在，為什麼這次仍然出現資訊不同步、處理標準不一致等問題？行政院必須說清楚，新的指揮中心增加了哪些權限、由誰擔任指揮官、在什麼情況下啟動，又如何與食安辦分工？還是修法通過後，食安辦應該要廢除？

羅廷瑋說，如果只是換一個名稱、召集同一批人開會，問題不會因此解決；如果兩者功能高度重疊，修法通過後是否應整併，甚至重新檢討食安辦存在的必要性，這些行政院都應該要一併向全民交代。

廖偉翔 修法 政院

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